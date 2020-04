Meghan Markle: la famiglia reale avrebbe difeso Kate Middleton dai giornali

Meghan Markle sostiene che se Kate Middleton fosse stata attaccata quanto lei dai giornali, la famiglia reale sarebbe intervenuta a difenderla. Il Daily Mail riporta presunte dichiarazioni della Duchessa ad amici intimi, svelando della gelosia tra le cognate. Meghan pare incolpi i Windsor di non aver fatto nulla per difenderla dai continui attacchi calunniosi dei media inglesi. E pare che la Markle abbia assunto David Sherborne, ex avvocato di Lady Diana, per la sua causa contro il Mail on Sunday.

Meghan Markle e il Principe Harry hanno dichiarato in una lettera alla stampa la scorsa settimana che opteranno per vie legali se quattro dei maggiori tabloid inglesi continueranno a scrivere menzogne e fake news su di loro. Una vera guerrà tra i Duchi e la stampa, che ora porta in campo anche la famiglia reale. Pare che Meghan Markle abbia rivelato ad amici fidati la sua amarezza. La Royal Family non ha mai preso le sue difese. La colpa della famiglia reale inglese sarebbe quella di non aver mai preso una posizione, non intervendo punendo coloro che avevano letteralmente massacrato la Markle sulla stampa quotidianamente.

Non solo, la fonte svela che sarebbe stato Harry a decidere per la Megxit, stanco del comportamento che i giornali hanno sempre riservato alla sua famiglia, da sua madre Lady Diana a sua moglie.

“Nessuno si sarebbe dovuto sorprendere della decisione” racconta un amico della coppia. “Neanche di quella di non collaborare più con la stampa. La sua famiglia lo sapeva da molti anni che Harry era stanco dei tabloid inglesi, da prima ancora dell’arrivo di Meghan“.

Nulla di diverso insomma da quello che il Principe aveva raccontato in varie interviste del passato. A questo però si è sommato il così detto due pesi e due misure, tra Kate Middleton e Meghan Markle, attuato dalla famiglia reale.