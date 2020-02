Meghan Markle non ama festeggiare San Valentino

Pare che Meghan Markle non ami festeggiare San Valentino, non sentendosi portata per le ricorrenze romantiche. Se quest’anno la coppia si sarà concessa una cena tranquilla a Vancouver Island con il figlio Archie, lo scorso anno il Principe Harry è volato a 700 mila miglia di distanza per una missione militare. Infatti il 14 febbraio 2019 il Duca era in Norvegia con i Royal Marines tra le zone artiche del paese.

Meghan Markle non avrebbe una particolare predisposizione per il giorno di San Valentino secondo gli esperti reali di Express. Infatti, quando nel 2015 gestiva il suo blog di life style (oggi chiuso) la descriveva come una giornata di aspettative e attese spesso non ricambiate. L’ex attrice era allora single, e quindi oggi, felicemente sposata e mamma, potrebbe aver cambiato il suo punto di vista sulla festività.

Certo è che nel 2019 Meghan e Harry non hanno trascorso la loro prima festa degli innamorati da sposati insieme. Il Principe Harry non ha potuto rinunciare alla sua visita ufficiale in Norvegia, ma al suo arrivo ha trovato una simpatica sorpresa certamente gradita.

Infatti i Marines gli hanno fatto trovare candele e una foto del Royal Wedding con Meghan Markle nella tenda, come dimostra la foto diffusa su Instagram quel giorno. Un segno simpatico di affetto e di riconoscenza per il neo sposo, che ha tenuto fede al suo impegno. Infatti quel giorno si festeggiava il 50 ° anniversario della Commando Helicopter Force e del Joint Helicopter Command, dispiegati alla base per un addestramento estremo a basse temperature.

Meghan e Harry avranno trascorso un giorno sereno o le polemiche li avranno comunque travolti? Infatti proprio nella giornata di ieri è arrivata la notizia che l’intero staff londinese dei Duchi, composto da quindici elementi, è stato licenziato. Parte di loro hanno un nuovo incarico a Palazzo, dato che l’ufficio dei Sussex non è più operativo. I Sussex non faranno più ritorno a Londra?