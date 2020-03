Meghan Markle e il Principe Harry: l'ultimo post Instagram da reali

Meghan Markle e il Principe Harry hanno condiviso l’ultimo post Instagram da reali. La Megxit enterà in vigore il 31 marzo, e la coppia non sarà più ufficialmente parte attiva della famiglia reale inglese. Meghan e Harry ringraziano la community, i loro sostenitori e collaboratori, e promettono di tornare presto. Intanto la Duchessa tornerà al lavoro subito, il 3 aprile su Disney+ uscirà Elephant, il primo documentario da lei doppiato. Non solo, si parla anche di un possibile ritorno in libreria con il seguito del suo libro di cucina, Together: Our Community Cookbook.

Per ora però il Principe Harry e Meghan Markle fanno un passo indietro. “Il mondo in questo momento sembra straordinariamente fragile” inizia la coppia, facendo riferimento all’emergenza Coronavirus. “Però siamo fiduciosi che ogni essere umano abbia il potenziale e l’opportunità di fare la differenza. Lo stiamo vedendo in tutto il mondo, nelle nostre famiglie, comunità, in coloro che sono in prima linea. Insieme possiamo aiutarci a vicenda per realizzare la pienezza di questa promessa“.

Un addio nostalgico, quasi doloroso, in un momento difficile per tutta la comunità mondiale. Ma anche un messaggio positivo, di speranza, insieme ce la faremo.

“Grazie per il supporto, per averci ispirato, per la gentilezza. Stiamo lavorando a questo nuovo capitolo per capire come possiamo contribuire al meglio. Anche se potreste non vederci più qui il lavoro continua“. Harry e Meghan prenderanno quindi un periodo lontano dai social, che hanno contribuito alla loro popolarità.”Non vediamo l’ora di riconnetterci presto con voi. Siete stati grandi! Fino ad allora prendetevi cura di voi stessi e degli altri“.

La coppia per la prima volta si è firmata su Instagram semplicemente Harry e Meghan. Cambierà anche il loro nickname su Instagram? Molto probabile per gli esperti reali, che parlano della possibilità persino di un account tutto nuovo.