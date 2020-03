Meghan Markle è pronta per scrivere un secondo libro di cucina

Meghan Markle ha molti progetti per la vita post Megxit, che partirà dal 31 marzo, e tra questi scrivere un secondo libro di cucina. La Duchessa infatti nel 2018 aveva pubblicato Together: Our Community Cookbook, i cui fondi erano stati devoluti alla The Hubb Community Kitchen. L’associazione, tutta al femminile, riunisce donne di etnie diverse che cucinano insieme per i meno abbienti della loro comunità. Dopo il successo editoriale del primo volume, pare che Meghan ne abbia in programma un secondo.

Solo pochi giorni fa la conferma del primo lavoro di Meghan Markle dopo l’uscita dalla Famiglia Reale. Infatti il canale streaming Disney+ ha annunciato che sarà proprio la Duchessa di Sussex la voce narrante del primo documentario naturale della piattaforma, Elephant, in arrivo il 3 aprile.

Ma Meghan non sa restare con le mani in mano, così tra i tanti progetti anche il ritorno ai fornelli. Non solo, secondo i bene informati del Daily Mail, la Markle potrebbe persino riaprire il suo popolare blog di lifestyle, The Tig. Il sito era molto famoso quando Meghan recitava in Suits, ma la Duchessa lo aveva chiuso, così come il suo profilo Instagram, all’annuncio del fidanzamento con il Principe Harry.

Il primo libro di cucina di Meghan Markle, Together: Our Community Cookbook, conteneva cinquanta delle ricette preferite dalla donne della comunità di Grenfell. Il libro ha venduto circa 40mila copie solo nei primi due mesi, un vero successo editoriale per la Duchessa. Il ricavato è andato interamente a associazioni femminili, quindi l’idea di un secono volume potrebbe essere ben accetta dal pubblico.

Intanto la possibilità che Meghan Markle e il Principe Harry si trasferiscano a Los Angeles, lasciando il Canada, fa molto discutere il Presidente Donald Trump. “Non pagheremo per le loro spese di sicurezza” tuona su Twitter Trump. “Se le devono pagare da soli“.