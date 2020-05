Meghan Markle e il Principe Harry: villa da 12 milioni di euro a Los Angeles (foto)

Meghan Markle e il Principe Harry pare abbiano scelto la villa dei loro sogni a Los Angeles, dal valore di circa 12 milioni di euro. La coppia avrà dei vicini esclusivi. Infatti nello stesso quartiere vivono Tom Hanks e Ben Affleck. Non solo, la lussuosa abitazione dei Duchi avrà un’ala interamente per mamma Doria Ragland. Meghan e Harry festeggeranno il 6 maggio il primo compleanno del piccolo Archie.

Meghan Markle e Harry pare si trasferiranno nella lussuosa villa da 12 milioni di euro alla fine della quarantena. La coppia per ora ha un appartamento in affitto a Los Angeles, ma era in cerca di una sistemazione definitiva. Dopo i primi mesi dell’anno trascorsi nella tranquilla Vancouver Island, in Canada, la coppia è arrivata poco prima del lock down a Malibù, non lontano da Doria, mamma di Meghan. Le due donne però non si sono ancora incontrate, a causa dell’emergenza Coronavirus. Harry e sua moglie però non sono rimasti con le mani in mano, e hanno aderito subito a un progetto che distribuisce casa per casa i pasti ai meno abbienti della città.

La villa in questione appartiene al momento al produttore della saga di Fast and Furious, Steve Chasman. Tra i volti noti che abitano nelle vicinanze ci sono Tom Hanks, appena guarito dal Coronavirus, e Ben Affleck.

La fastosa abitazione è composta da sei camere da letto, un patio, una sala cinema, diversi salotti di cui uno all’aperto, un giardino di diversi acri e una piscina. Secondo i ben informati una costruzione annessa alla casa sarà riservata a Doria, che potrebbe andare a vivere con loro. Sembra infatti che Harry e Meghan non si fidino delle babysitter, e che vogliano la nonna ad occuparsi di Archie.