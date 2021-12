Melissa Greta Marchetto: gli outfit più belli della stagione televisiva 2021

Un anno ricco di impegni per Melissa Greta Marchetto. La conduttrice televisiva, presenza fissa a Quelli che il calcio prima e a Quelli che il lunedì poi, sta per chiudere l’anno in bellezza con un evento molto importante: il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, in onda in due prime serate venerdì 24 e venerdì 31 dicembre alle 21.20 su RaiTre. Una competizione tra artisti di altissimo livello provenienti da ogni angolo del pianeta, pronti a sfidarsi per vincere gli oscar del circo: il clown di bronzo, d’argento e d’oro.

Conduttrice radiofonica e televisiva dal 2015, Melissa è amatissima sui social, con un profilo Instagram seguito da ben oltre novantacinquemila follower, con i quali condivide momenti di lavoro e di vita quotidiana e scatti di outfit semplicemente unici e meravigliosi. Ma vediamo quali sono i suoi look più incisivi e iconici durante la stagione televisiva 2021.

Il rosso, si sa, non segue le stagioni: estate, inverno, autunno o primavera non fa differenza. Lo si può sfoggiare in qualsiasi periodo dell’anno, basta solo trovare la tonalità giusta che si sposi bene con il nostro incarnato. Lo sa bene Melissa Marchetto che qui indossa un abito di Genny rosso corallo e lungo fin sotto al ginocchio. Maniche corte e scollo a V con colletto lo rendono più sbarazzino. Davvero unico.

Con questa tutina di Patrizia Pepe, la conduttrice è davvero molto elegante: nera e con le spalline sottili abbraccia la sua silhouette perfettamente. Melissa ha abbinato alla tutina delle decolleté panna semplicemente divine.

Sempre di Patrizia Pepe è la giacca blu notte sfoggiata in questa foto dalla conduttrice: classico ed elegante l’ha abbinato ad un vestitino aderente molto sensuale. Ai piedi decolleté nere con dettagli in raso.

In questo scatto Melissa Greta Marchetto ha indossato un mini dress con motivi geometrici nel tono del bianco e nero e a collo alto. Un outfit divino (sempre di Patrizia Pepe), che la conduttrice ha abbinato ad un paio di decolleté nere di Formentini. Coda alta e trucco leggero: semplicemente unica!

Un mini dress stretch e attillato che abbraccia la silhouette della conduttrice: con questo abito colorato di Patrizia Pepe Melissa è andata sul sicuro. Sotto un paio di tronchetti neri di pelle, a punta e con tacco a spillo: bella, elegante e sensuale.