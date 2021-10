Giacche, pantaloni e vestiti in velluto: tutte le tendenze dell'inverno 2022

La moda autunno-inverno 2021/2022 premia uno dei tessuti più caldi ed eleganti di sempre: il velluto. Che sia a costine o liscio e rasato, l’eleganza del velluto caratterizza giacche, pantaloni e vestiti con un effetto fluido e lucente dal tocco raffinato e mai banale.

La scelta del classico velluto nero declinato su abiti lunghi, pantaloni sartoriali e blazer permetterà di comporre look ideali sia per il giorno che per la sera. Ad esempio, un lungo abito in velluto è la scelta impeccabile per una grand soirée. Ma cosa ci dicono le tendenze dell’inverno 2022 in fatto di look total velvet?

Le giacche in velluto dell’inverno 2022

Facile perdersi nell’esperienza sensoriale che solo il velluto può regalare: morbido e liscio al tatto, romantico ed elegante alla vista. Il velluto è grande protagonista su blazer e giacche dai tagli dritti e sartoriali. I modelli più in voga sono le giacche smoking in velluto, perfette in abbinamento con i jeans per smorzare l’effetto troppo serioso e formale. Inoltre, via libera ai blazer dagli orli lunghi e dalle forme morbide, ampie e rilassate che assicurano look cozy e disinvolti.

Giacca a coste

Sì alla giacca in velluto a coste che garantisce uno stile casual per il tempo libero o una giornata di lavoro. Come indossarla? Insieme a un paio di pantaloni a zampa per creare un completo total velvet come suggerisce Saint Laurent. Oppure insieme a jeans morbidi o skinny e un paio di sneakers.

Blazer dritto

Per look più formali ed eleganti, basterà puntare sul blazer in velluto liscio dall’effetto lucido e con linee dritte e sartoriali. Come la giacca di Zara dal taglio dritto e classico reverse nel colore del tabacco, perfetta su pantaloni ton sur ton e dello stesso tessuto e un paio di décolleté.

I pantaloni in velluto dell’inverno 2022

Caldi, morbidi e raffinati i pantaloni in velluto garantiscono la giusta dose di eleganza nei look invernali senza patire le basse temperature. I modelli di tendenza dell’inverno 2022 puntato su forme morbide e regular, su tagli cropped e flare ma anche su design svasati e jeans a zampa. Quali scegliere? I pantaloni più in voga del momento sono caratterizzati da velluti stampati o dai colori bold e neutri.

I pantaloni flare

Per l’inverno 2022 i colori neutri come il beige e il marrone saranno i più gettonati, come il modello flare di Weekend Max Mara ideale per look da tutti i giorni e informali. Come indossarli? Insieme a morbidi pullover in lana, stivaletti flat e maxi piumino per creare un outfit perfetto per una passeggiata in montagna.

Pantaloni morbidi

Il velluto nero dallo stile classico e super raffinato si posa sul modello di pantaloni morbidi proposti da Giorgio Armani. Si tratta di una versione chic dal design sloucy con elastici sulle caviglie che crea volume sulle gambe da indossare insieme a giacche corte e bluse colorate in seta per look eleganti.

I vestiti in velluto dell’inverno 2022

La moda dell’inverno 2022 sdogana l’abito in velluto come capo di abbigliamento da indossare esclusivamente per le feste natalizie. Dall’intramontabile mini dress ai modelli midi e lunghi, i vestiti in velluto giocano con stampe foulard e colori bold e donano un tocco di luce ai look dell’inverno.

Mini dress stampato

Tra i modelli più versatili sui quali puntare c’è il vestito corto in velluto con stampa foulard simbolo di Etro che può essere indossato tutti i giorni fino a sera. Si tratta di un abito corto con scollatura coulisse dal tocco bohemien da abbinare a stivali alti al ginocchio.

Vestito midi

Classico ed evergreen il vestito in velluto midi rivela il suo lato più versatile declinato nel modello midi di Isabel Marant. Il taglio bustier in vita e le spalline pronunciate regalano uno stile sofisticato e raffinato da smorzare con un paio di stivali argentati per un outfit casual chic degno di nota.

Vestito lungo

Per una cerimonia invernale il vestito lungo in velluto dona uno stile elegante e raffinato da declinare in colori vivaci e bold come il modello di Off-White.