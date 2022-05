Dopo il weekend d’amore a Parigi con il nuovo compagno Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker è risultata positiva al covid. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto in cui la conduttrice e il chirurgo si abbracciavano e si baciavano nella Capitale francese, inseparabili dopo l’addio di lei all’ex-marito Tomaso Trussardi. Un po’ meno piacevole il rientro, visto che Hunziker è ora chiusa in casa in quarantena.

Su Instagram la conduttrice ha condiviso delle stories il 12 maggio 2022 rivelando di aver contratto il Covid-19 e di non poter esser dunque presente a Striscia la Notizia. “Mi negativizzerò molto presto perché noi svizzeri siamo tosti. Al mio posto ci sarà Valeria Graci che è bravissima e farà compagnia a Gerry”, ha commentato. Al suo fianco appariva il cagnolino Leone che le tiene compagnia durante i giorni dell’isolamento.

Ma per fortuna Michelle Hunziker – sempre piena di cose da fare – è asintomatica. Specificandolo ha aggiunto ironizzando:

“Ahimé bisogna essere obbedienti rimanere a casa finché non ci sarà un tampone negativo e a quel punto diventi creativo e ti rendi conto che hai un miliardo di cose da fare che non riusciresti a fare se tu non fossi positivo perché non ti prenderesti il tempo per farle“.

La conduttrice si è infatti ritagliata del tempo per sé, dedicandolo allo studio teorico per l’esame di cintura di kyokushinkai, la disciplina di difesa orientale a cui si è di recente avvicinata. Ha cercato inoltre di passare il tempo occupandosi della lettura e delle faccende domestiche.