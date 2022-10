Michelle Hunziker, dieta anti-age e buonumore per combattere l'invecchiamento

Michelle Hunziker è stata una delle protagoniste più assidue del gossip estivo. La separazione con Tomaso Trussardi, la relazione con Giovanni Angiolini, la gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti: per mesi i giornali hanno raccontato particolari più o meno inediti della sua vita privata. Stavolta il focus è concentrato altrove, a tenere banco infatti è la sua splendida forma fisica. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Hunziker ha raccontato come fa a combattere l’invecchiamento e a mantenere intatta la sua bellezza.

Michelle Hunziker ha rivelato che il segreto è soltanto uno: impegnarsi ogni giorno per seguire uno stile di vita sano e per praticare con costanza uno sport senza rinunciare agli indispensabili momenti di svago. Nessuna alchimia o magia speciale quindi per la conduttrice svizzera che negli ultimi tempi si è avvicinata sia alle arti marziali, grazie al suggerimento di Eros Ramazzotti, che alla pesistica, utile per rafforzare la muscolatura e per correggere la postura. Hunziker presta particolare attenzione anche all’alimentazione anti-age.

Al giornalista di Chi, la donna ha raccontato di mangiare seguendo uno schema ben preciso: 140 grammi di carboidrati, 125 grammi di proteine e 50 grammi di grassi, quantità che tiene sotto controllo grazie a specifiche App. Il resto del lavoro lo fa l’ottimismo e il desiderio di non perdere mai il sorriso e la voglia di porsi continui obiettivi. In un recente posto pubblicato su Ig, Michelle Hunziker ha dichiarato che il suo più grande sogno è quello di rimanere forte e curiosa, di non smettere mai di studiare e imparare cose nuove.