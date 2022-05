Non stanno più insieme da tempo, ma la coppia formata da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non smette di fare sognare il pubblico italiano. A legare i due, oltre all’amicizia, un sentimento che va al di là dell’amore, che è sopravvissuto a tutto anche e soprattuto per il bene della figlia Aurora. Questa volta i due sono tornati a fare parlare di loro per una dedica della conduttrice al cantante, condivisa da lei sul suo profilo Instagram.

Hunziker si è recentemente appassionata al Karate Kyokushinkai una discpilina di arti marziali. Domenica 22 maggio si è recata a Bologna per sostenere un esame della discpilina, nel quale è riuscita a ottenere due cinture e mezzo in più, rispetto a quanto preventivato.

“Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione… per poi vivere emozioni di questa portata… ne vale davvero la pena“, queste le parole con cui ha iniziato il suo post di ringraziamenti, sotto all’immagine che la ritrare intenta a praticare l’attività sportiva.

Una discplina intrapresa grazie all’aiuto del cantante di Più bella cosa. A cui la conduttrice ha dedicato il suo grazie personale:

“Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi, che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina. Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi“.

I fan non smetteranno forse mai di sperare in un ritorno di fiamma tra i due, ma per il momento non sembra essere così. Certo, i due si sono riavvicinati molto dopo la separazione definitiva di Michelle Hunziker da Tomaso Trussardi. Ma a quanto pare lei ha iniziato a frequentare il medico Giovanni Angiolini. Con Eros, tuttavia, l’affetto è rimasto.