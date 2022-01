All’età di 44 anni, Michelle Hunziker sembra aver usufruito di un elisir di lunga vita che le ha donato eterna giovinezza. La conduttrice televisiva ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram, nel quale è in splendida forma e sfoggia un caldo maglione rosa, il capo perfetto per affrontare l’inverno 2022.

È lui il protagonista della foto, un pullover avvolgente dalle tonalità delicate e femminili, caratterizzato da un ampio collo alto e un modello leggermente oversize, che scivola addosso comodo. Perfetto per proteggersi dalle temperature più rigide e sentirsi a proprio agio in ogni circostanza. La stoffa di lana è caratterizzata da un ricamo leggermente traforato con una classica fantasia a trecce.

“Un bacio tutto rosa… buona domenica”, scrive Hunziker come didascalia dell’immagine, augurando a tutti i follower una buona giornata. La fotografia è total pink: in perfetto abbinamento con il maglione, la conduttrice – ultimamente impegnata con il programma All Toghether Now – ha scelto un make up coordinato.

L’ombretto rosa perlato illumina il suo sguardo e il blush dona un tocco di colore all’incarnato. Per finire, un rossetto nude color mandorla completa il tutto. Anche l’hairstyle contribuisce a sottolineare la femminilità dell’intero look.

Hunziker, infatti, tempo fa aveva dato un taglio alla lunga chioma, anticipando quello che sarebbe poi diventato il taglio più trendy dell’anno: il long bob. Il caschetto lungo spettinato le incornicia il viso e le regala un’aria sensuale, anche grazie alla riga laterale e al leggero movimento di alcune ciocche ribelli che sfuggono alla piega liscia.