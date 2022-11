Michelle Hunziker, la foto con Aurora Ramazzotti emoziona i fan

Cozy. Questo è il primo aggettivo che viene in mente guardando il tenero scatto pubblicato da Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram, un’immagine che la ritrae accanto alla figlia Aurora Ramazzotti. Sarà per lo stile rilassato, per il mood che richiama la famosa hygge dei danesi o per la quasi totale assenza di filtri e make up: fatto sta che lo scatto cattura il cuore e lo sguardo dei fan delle due donne. L’amore e la tenerezza che corre tra madre e figlia superano la barriera dello schermo, diventando quasi tangibili.

“Chiacchiere, progetti e sogni di mamma e figlia” sono le parole affettuose con cui Michelle Hunziker ha accompagnato la foto. Questo è senza dubbio un periodo emozionante per la showgirl svizzera che ha ritrovato il suo equilibrio dopo la separazione con Tomaso Trussardi e non solo. La donna è in attesa di diventare nonna per la prima volta. Aurora Ramazzotti infatti aspetta un figlio dal compagno Goffredo Cerza. Il piccolo, un maschietto dopo tante femmine in casa Hunziker, è atteso per aprile 2023. Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, ha confessato spesso di vivere un periodo altalenante, fatto di gioia ma anche di tante paure.

La foto ha suscitato anche un simpatico siparietto con i fan preoccupati che Michelle Hunziker avesse perso un dente. Lo strano gioco delle luci infatti regala un’ombra al volto della donna che sembra avere un buco sospetto nel sorriso! Tra l’ilarità generale, la showgirl ha pubblicato lo scatto migliorato in cui ha mostrato di essere in pieno possesso di tutta la sua dentatura! Hunziker ha commentato che sarebbe stato un bel paradosso visto che da qualche tempo è la testimonial di una nota azienda che produce dentifrici e spazzolini da denti!