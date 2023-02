Aurora Ramazzotti, giornata di relax alle terme in attesa del parto

É iniziato il conto alla rovescia in vista del parto di Aurora Ramazzotti, che ad aprile 2023 darà alla luce un maschio, frutto dell’amore con Goffredo Cerza, a cui è legata da cinque anni. La futura mamma non ha nascosto quanto sia emozionata all’idea di avere il suo bambino tra le braccia, ma allo stesso tempo ha rivelato, non senza l’ironia che la caratterizza, di essere ormai stravolta ora che il pancione è sempre più evidente.

La coppia fa comunque il possibile per ritagliarsi del tempo per sé, come ha fatto nelle ultime ore, arrivando a concedersi una giornata di relax. Il posto prescelto è stata una spa, come hanno già fatto in passato in più occasioni, in modo particolare in occasione dell’ultimo compleanno della ragazza.

Nonostante la gravidanza sia ormai avanzata, Aurora Ramazzotti non ama certamente stare con le mani in mano ed è per questo che continua a mantenersi in forma attraverso la ginnastica, come testimonia spesso in occasione dei suoi video su Instagram.

A sostenerla in questo periodo così importante della sua vita ci pensa mamma Michelle, che ha raccontato recentemente quanto sia emozionata all’idea di diventare nonna per la prima volta così giovane (ha da poco compiuto 46 anni). Anzi, la conduttrice a confidato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, quanto consideri l’arrivo del bimbo quasi come una quarta maternità, avendo ancora due bambine piccole da crescere.

Sensazioni simili sono state condivise anche da Eros Ramazzotti, che si è complimentato con la figlia per come stia gestendo tutto, mostrando una maturità ben superiore alla sua età. Insomma, ora non resta che attendere il momento in cui i futuri genitori potranno appendere il fiocco azzurro sulla porta.