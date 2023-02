È ormai iniziato il conto alla rovescia in vista del parto per Aurora Ramazzotti, che ad aprile 2023 diventerà mamma per la prima volta di un maschio, frutto dell’amore con Goffredo Cerza, a cui è legata da cinque anni (i due non hanno ancora rivelato quale sia il nome che hanno scelto). In attesa di quel momento, le emozioni che la 26enne prova sono tante e non appena ne ha la possibilità decide di condividerle con i suoi follower, come ha sempre fatto già prima di scoprire di essere incinta.

Solo qualche settimana fa lei aveva voluto scrivere una lettera al suo bimbo per esprimere il tumulto di sensazioni che avverte dentro di sé, mentre ora ha fatto sapere a chi la segue di essere alle prese con un regalo speciale che consegnerà al figlio non appena sarà più grande. Lei, infatti, desidera che il piccolo conosca meglio mamma e papà e come sia nato il loro rapporto, proprio per questo ne sta approfittando per predisporre un album con alcune delle loro foto più belle.

La futura mamma ha cercato così di spiegare come abbia scelto le foto, in modo tale da far capire al nascituro come sia cresciuto nel tempo il loro sentimento, fino ad arrivare a decidere di avere una famiglia insieme. “L’obiettivo è quello di raccontare la nostra storia fino all’arrivo del pargolo, come se stessi parlando direttamente a lui” – ha detto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che ha mostrato agli utenti anche la copertina scelta, dove compare la scritta “Ti presento mamma e papà”.

A quel punto Aurora Ramazzotti ha spiegato come stia suddividendo le varie immagini, che vengono posizionate con una logica ben precisa: “Ho pensato di dividerlo per anni e ho meticolosamente selezionato le foto più belle per ogni anno, avvenimento, viaggio. Anche foto stupide o divertenti che potessero star bene nel racconto. Quella è stata la parte più difficile, dopodiché le ho mandate in stampa con un’app”.

L’influencer ha così dovuto mettere alla prova in questo frangente la sua manualità, utilizzando colla e pennarelli colorati, che lei ha provveduto ad ordinare su Amazon. Non è mancato chi ha sottolineato come questi “attrezzi” siano disponibili anche in una semplice cartoleria, consiglio che ha accettato di buon grado: “Sì, si possono comprare anche lì così. Si fa anche molto prima senza dover aspettare che arrivi tutto”. Ora non resta che attendere per vedere il lavoro ultimato, cosa che lei certamente mostrerà con orgoglio.