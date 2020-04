Michelle Hunziker taglia i capelli al marito Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker si diletta a tagliare i capelli del marito Tomaso Trussardi in una simpatica storia di Instagram. La presentatrice si improvvisa anche parrucchiera durante questa quarantena. Michelle, ormai da trenta giorni in isolamento con la sua famiglia, ha sperimentato diversi mestieri e continua ad intrattenere i fan con diversi video e dirette. Grazie alla sua positività, sta rallegrando le giornate dei tanti che la seguono.

Non è la prima volta che Michelle Hunziker taglia i capelli a Tomaso Trussardi, come raccontato dallo stesso marito in una vecchia intervista. La presentatrice, con il suo solito fare divertente, ha intrattenuto ancora una volta i suoi milioni di follower Instagram. La protagonista di Striscia la Notizia, che continua ad andare in onda nonostante l’emergenza Coronavirus, non si perde d’animo. Michelle aggiunge al suo curriculum l’abilità di parrucchiera, oltre a quelle di personal trainer, cuoca, e cantante già collaudate nelle scorse settimane.

Infatti, Michelle Hunziker ha deciso di affrontare con il sorriso la quarantena. È partita con ironici video di karaoke sfidando la figlia Aurora Ramazzotti. La super mamma è poi passata in cucina passando dai ravioli fatti a mano a consigli su come mantenere la pelle giovane grazie ad una semplice insalata. Infine, su Instagram TV Michelle si è data a veri e propri tutorial sul fitness molto seguiti sul popolare social.

Michelle e Tomaso sono sposati dal 2014 e hanno due bambine, Sole di sei anni e Celeste di quattro anni. Anche la figlia maggiore della conduttrice, Aurora Ramazzotti, è testimonial del noto brand italiano di moda Trussardi.