Michelle Hunziker orgogliosa della sua famiglia allargata in quarantena

Così come tanti personaggi famosi, Michelle Hunziker continua a condividere su Instagram momenti di vita quotidiana della sua quarantena a Bergamo.

La showgirl è in isolamento dallo scorso 6 Marzo insieme a tutta la sua famiglia allargata: oltre al marito Tomaso Trussardi, le figlie più piccole Sole e Celeste e la più grande Aurora Ramazzotti, c’è anche il fidanzato di lei Goffredo Cerza e la sua migliore amica Sara Daniele.

Ieri Michelle ha condiviso uno scatto in cui sono tutti al completo lanciando un messaggio dolcissimo: “Questo sarà un ricordo indelebile… Siamo in quarantena dal 6 marzo qui a Bergamo tutti insieme. Ormai una famiglia allargata… Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire. Questa convivenza, questa esperienza così forte è difficile, ma ci ha uniti tanto“.

La conduttrice ha continuato ricordando i molteplici problemi che molti si ritrovano ad affrontare: “È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori… quanti nostri amici hanno perso i propri genitori… quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda… quante preoccupazioni per tutti… ma una cosa è certa… abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: l’unica cosa che conta è la salute. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre“.

Proprio qualche giorno fa la stessa Michelle aveva lanciato una dedica alla mamma Ineke, in quarantena da sola per evitare qualsiasi forma di contagio: “Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni… Si è giustamente tappata in casa come tutti ed è a rischio a causa della sua età. Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei… Mi manca tanto e i miei pensieri vanno quotidianamente a tutte le persone che stanno facendo questa quarantena sole tra le mura delle proprie abitazioni“.