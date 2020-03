Aurora e Michelle Hunziker e la dieta della quarantena da Coronavirus (video)

La vita ai tempi della quarantena da Coronavirus può essere molto dura, e ci si ingegna in tutti i modi per far passare il tempo senza impazzire. C’è chi legge, chi guarda una serie tv o un film in streaming, o ancora chi decide di disinfettare casa. E poi c’è la famiglia Hunziker – Trussardi al gran completo, che allieta le proprie giornate e quelli dei follower social con tanti aggiornamenti.

In particolare a essere molto attive sono madre e figlia, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker. Proprio la più piccola ha recentemente pubblicato un video, con tanto di montaggio professionale, gravitante intorno al tema della dieta e della fame durante la convivenza forzata.

“La nostra quarantena un po’ fuori dagli schemi. La mia famiglia, Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi ha accolto anche Sara Daniele e Goffredo Cerza (che è rientrato da Londra) per poter superare questo momento insieme. Il problema? Lo stesso di tutti. Abbiamo fame. Eccone la testimonianza”: questa la didascalia a corredo del divertente filmato.

Protagonista indiscussa Michelle, la quale torna a casa con due borse piene di ogni leccornia, con una sola raccomandazione: evitare di finire tutte le scorte in brevissimo tempo. “Non mangiate come cavallette”, raccomanda ai presente, accorsi ad aiutarla.

Sara, l’amica di Aurora, afferma che essendo ospite non trasgredirà, Goffredo invece afferma di aver già iniziato a regolarsi in quanto non può andare in palestra, mentre Aurora, tra le risate generali, sostiene di essere a dieta da una vita.

Tuttavia una serie di scene girate dall’interno del frigorifero smentiscono immediatamente i ragazzi: Michelle ogni volta li sorprende a saccheggiare l’elettrodomestico, e addirittura Aurora ingoia un uovo intero per non farsi scoprire – inutilmente – dalla madre.

Alla fine, come spesso accade nei video della famiglia Trussardi – Hunziker, il tutto finisce con un balletto coordinato e un canto intonato dai presenti.