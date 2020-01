Microneedling viso: cos’è, quanto costa ed effetti

Il 2020 sarà l’anno del microneedling viso: cos’è, quanto costa e quali sono gli effetti di questo vero e proprio lifting senza bisturi, che promette di attenuare rughe, cicatrici da acne, pigmentazione della pelle.

Il microneedling, sebbene si basi sullo stesso principio generale, non va confuso con il dermaroller. La differenza è soprattutto negli aghi utilizzati per il trattamento. Nel dermaroller sono tutti della stessa lunghezza, solitamente intorno agli 0,5 mm, mentre nel microneedling sono variabili, da 0,1 mm fino a un massimo di 3 mm.

Questa differenza permette di trattare in una sola sessione più zone del viso, anche quelle molto delicate come il contorno occhi, e di stimolare al meglio, in maniera mirata, il punto da trattare.

Cos’è il microneedling viso

Con l’avanzare dell’età perdiamo continuamente collagene. Tra i 20 ei 40 anni il collagene della pelle diminuisce fino al 50%. Ciò che perdiamo in pienezza e elasticità della pelle si trasforma in rughe. Il microneedling è un trattamento ideato per ripristinare proprio la produzione di collagene.

Come? Funziona utilizzando gli aghi di una derma pen, abbastanza lunghi da causare lesioni microscopiche ai sottili vasi sanguigni che si trovano a livello dei follicoli piliferi. Quando è in atto un sanguinamento, le piastrine lasciano i vasi e si espongono al tessuto circostante per la riparazione delle lesioni, provocando una reazione in cui le piastrine espellono ormoni che causano a loro volta la stimolazione dei fibroblasti e di altre cellule produttrici di collagene.

Il risultato è una pelle elastica e ringiovanita, ma anche più liscia e dal colore omogeneo in caso di cicatrici o pigmentazione. Oltre al ringiovanimento cutaneo, tra gli effetti del microneedling c’è anche la stimolazione alla crescita di capelli.

Quanto costa un trattamento di microneedling?

Per effettuare il microneedling è necessario rivolgesi a personale medico speciale e qualificato che operi in ambiente sterile e con materiali certificati.

Il prezzo varia in base al trattamento, alla zona su cui viene effettuato, ai pacchetti con offerte e promozioni. Il prezzo medio a seduta medica in cabina va dai 150 ai 200 euro. Sotto questa cifra è meglio diffidare della proposta.