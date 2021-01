Liquidi, compatti, waterproof, minerali, super coprenti o con effetto seconda pelle: tra i migliori fondotinta di tutti i tempi è possibile trovare proposte per tutti i gusti e tutte le esigenze, nonché “l’amore” della vostra vita.

Quando si tratta di fondotinta, trovare la formula che guadagnerà un posto fisso nel vostro beauty case può essere un compito arduo, e anche lungo. Ma, una volta trovato il prodotto perfetto per voi, probabilmente non tornerete mai più indietro: se non è amore questo.

Che siate attratte dalla promessa di un make-up che duri 8 ore o da formule leggere e setose, tra le proposte top sul mercato c’è sicuramente quella in gradi di soddisfare le vostre esigenze e adatta al vostro tipo di pelle.

Quali sono i migliori fondotinta di sempre?

I prodotti che abbiamo selezionato per questo viaggio nella perfezione sono le formulazioni più amate, più acquistate, più votate dei brand più prestigiosi del settore beauty. Ognuno di essi è disponibile anche in una vasta gamma di sfumature. Tra classici di culto e innovazioni performanti, trovate tra i 10 migliori fondotinta di tutti i tempi la vostra “anima gemella”.

Miglior fondotinta mat: Dior Forever

Fondotinta a lunga tenuta (fino a 24 ore) con un effetto mat vellutato: un prodotto che è difficile non definire come iconico. Dior Forever si prende anche cura della pelle proteggendola da secchezza, aggressioni esterne e raggi UV-A e UV-B, grazie al fattore di protezione SPF 35 PA +++. Prezzo 47,90 euro. Acquista ora

Miglior fondotinta effetto luminoso: Chanel Vitalumière Aqua

Tra le novità in casa Chanel, un prodotto dalla formula fluida, fine e leggera con effetto “seconda pelle”. Dona immediatamente un aspetto radioso, per una pelle uniforme e riposata. Prezzo 46,50 euro. Acquista ora

Miglior fondotinta a lunga tenuta: Lancôme Teint Idole Ultra Long Wear Foundation

Ben 44 le sfumature di colore disponibili per questo fondotinta dalla texture fresca e vellutata. Garantisce un’alta copertura, lascia l’incarnato liscio al tatto, la sua formula non si trasferisce sui tessuti ed è dotata di SPF15. Prezzo 49,90 euro. Acquista ora

Miglior fondotinta per tutte le pelli: Helena Rubinstein Spectacular Fondotinta Anti-Colorito Spento

Dopo più di dieci anni dalla sua creazione, un prodotto che continua a stupire per i suoi benefici. Illumina l’incarnato, uniforma la texture della pelle del viso e durata fino a 12 ore. Prezzo 53,90 euro. Acquista ora

Miglior fondotinta colorito perfetto: Dolce & Gabbana Velvetskin Perfect Matte Fluid Foundation

Un fondotinta liquido che regala un lieve effetto opaco. Il prodotto contiene l’innovativo Matte Adapt Complex con SPF 20, che corregge le tracce di imperfezioni donando un colorito perfetto a lunga tenuta. Prezzo 58,50 euro. Acquista ora

Miglior fondotinta con finish setoso: Givenchy Teint Couture Everwear

Fondotinta a lunga tenuta che uniforma l’incarnato, leviga la texture della pelle, corregge le imperfezioni e ravviva la naturale luminosità del viso con un finish setoso. Prezzo 46,50 euro. Acquista ora

Miglior fondotinta compatto: Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Powder

Se siete alla ricerca del fondotinta compatto perfetto, fermatevi qui. La linea di Rihanna ha lanciato il fondotinta inclusivo più venduto in versione cipria a lunga tenuta. Regala una copertura da naturale a completa con una finitura opaca e naturale, in 50 tonalità progettate per tutti i toni della pelle. Combina velocità, perfezione e facilità di applicazione. Prezzo 34,90 euro. Acquista ora

Miglior fondotinta con protezione solare: Estée Lauder Futurist Hydra Rescue

Un prodotto multitasking, ricco di ingredienti delicati, clinicamente testati per idratare e ripristinare il naturale equilibrio e la luminosità della pelle. Perfeziona istantaneamente l’aspetto con l’idratazione, lenisce con una potente miscela di ingredienti antinfiammatori e protegge con una tecnologia antinquinamento e un elevato livello di protezione solare. Prezzo 47,90 euro. Acquista ora

Miglior fondotinta effetto naturale: NARS Fondotinta Natural Radiant Longwear

Un prodotto leggero e traspirante, con pigmenti micronizzati che imitano il tono della pelle per una finitura dall’aspetto naturale. Copertura fino a 16 ore. Senza parabeni, oli, alcool e profumo, testato dermatologicamente e anticomedogenico. Prezzo 39,95 euro. Acquista ora

Miglior fondotinta minerale: BareMinerals Original SPF 15

Il fondotinta minerale in polvere per eccellenza. Con la formula leggera si può costruire una copertura parziale o completa, con una sensazione di seconda pelle. Prezzo 32,95 euro. Acquista ora