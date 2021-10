Lisbeth Salander torna in azione. La geniale hacker svedese dalle grandi abilità, nata dalla penna del celebre scrittore Stieg Largsson, arriva su tv8 martedì 19 ottobre in prima serata, con il film Millenium – Quello che non uccide, diretto da Fede Alvarez e sceneggiato da Jay Basu e Steven Knigh.

Si tratta del sequel del pluripremiato Uomini che uccidono le donne, uscito nelle sale cinematografiche nel 2011, ed è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2018. Ad interpretare Lisbeth è la trentasettenne attrice britannica Claire Foy, nota al pubblico per aver vestito i panni della regina d’Inghilterra Elisabetta II nella serie targata Netflix, The Crown.

In questo episodio della trilogia ideata da Largsson, la protagonista viene assoldata da Frans Balder, uno scienziato informatico, per recuperare un programma inventato da lui, con cui si possono mettere in crisi i sistemi di sicurezza nazionale e attraverso un click si può armare il mondo. Lisbeth riesce nella sua missione ma entra nel mirino degli Spiders, un’organizzazione criminale che vuole entrare in possesso del file e rapire August, figlio di Balder e chiave di accesso al programma.

In un crescendo di tensione, tra esplosioni e inseguimenti, Lisbeth trova nuovamente sul suo cammino Mikael Blomkvist, giornalista d’inchiesta di Millennium, e Camilla, la sorella creduta morta e subentrata al padre e al vertice dell’organizzazione dopo la sua morte.

Diventata una spietata criminale, dopo aver subito ha subito per diversi anni gli abusi del genitore, Camilla vuole vendicarsi di Lisbeth, colpevole di averla abbandonata durante un episodio della loro infanzia.

Quello che non uccide, qui il trailer, rimane nel suo intreccio fedele al fortunato brand di Millennium. La storia intricata e imprevedibile, si lega molto bene allo sfondo in cui possiamo apprezzare nuovamente i personaggi che abbiamo imparato a conoscere in Uomini che odiano le donne. Nel cast del film anche Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks, Stephen Merchant.