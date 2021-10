La prima serata di RaiDue di martedì 19 ottobre 2021, è dedicata a A un metro da te, film drammatico del 2019 diretto da Justin Baldoni con Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Claire Forlani e Moisés Arias. La pellicola tratta il tema delicato della fibrosi cistica, una malattia genetica grave e molto diffusa che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente.

La storia è quella di Stella e Will, entrambi hanno diciassette anni e tutti e due sono malati di fibrosi cistica. Si conoscono nell’ospedale dove sono ricoverati: lei è in attesa di un trapianto ai polmoni, lui, invece, deve sottoporsi a una cura sperimentale. I due sono affetti da ceppi diversi di infezioni batteriche e il protocollo prevede che i pazienti non possano toccarsi e stare a due metri di distanza per evitare di peggiorare.

Mentre Stella vuole seguire le regole e le terapie, Will è più ribelle, cinico rispetto al suo futuro e refrattario alla disciplina. Tra loro, è evidente, nasce subito qualcosa di speciale ma la malattia li costringe a restare sempre a una distanza di sicurezza, per non rischiare di trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essergli letali. Essere adolescenti, innamorati e lontani, rende tutto molto complicato. Ma la loro forza sta proprio nella loro particolare e difficile condizione e insieme scopriranno come restare vicini anche senza sfiorarsi.

Negli Stati Uniti d’America, la pellicola è stata distribuita dal 15 marzo 2019, mentre in Italia, è arrivata una settimana dopo, il 21 marzo. Il primo trailer è stato pubblicato il 27 dicembre 2018 da Notorious Pictures e ha incassato in tutto il mondo un totale di 80,1 milioni di dollari al botteghino, a fronte di un budget di produzione di 7 milioni.