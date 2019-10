Festa del Cinema di Roma, la proposta Alice nella Città 2019

Non solo Maleficent – Signora del Male: dal 17 al 27 ottobre nella Capitale è tempo di Alice nella città 2019, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma che quest’anno affida la pre-apertura – il 7 ottobre – all’attesissimo film con Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer diretto da Joachim Rønning.

La XVII edizione della kermesse, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del Mibact e del Comune di Roma, ha in serbo un programma di anteprime assolute, esordi alla regia e conferme originali: 12 le opere del Concorso Young Adult, 7 eventi speciali e 3 serie.

Il programma di Alice Panorama raccoglie 12 film a cui si affiancherà la selezione del Panorama Italia con 12 lungometraggi e 5 eventi speciali fuori concorso, 30 cortometraggi (12 in concorso, 13 fuori concorso e 5 scuole in corto) selezionati in collaborazione con Premiere Film. Una programmazione – come sempre attenta ai temi legati alle giovani generazioni – che come per la passata edizione metterà l’accento sul cinema italiano con proiezioni di film, documentari e cortometraggi di giovani promesse.

“Il fil rouge di molti film di quest’edizione sarà la resilienza, ma anche il tema dell’identità, della consapevolezza di se stessi e il rapporto tra padri e figli“, ha raccontato Giannelli alla stampa in occasione della presentazione del programma. Vediamolo in dettaglio.

La proposta di Alice nella Città 2019