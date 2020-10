Mini bag: borse mignon per tutti i budget

Piccole ma dalla forte personalità, le mini bag hanno conquistato negli ultimi anni le passerelle e i cuori delle fashion addicted: per questo la nostra redazione ha deciso di stilare una guida con le borse mignon per tutti i budget.

In nessun guardaroba, infatti, dovrebbe mancare questo accessorio delizioso e di tendenza. Certo, non è la borsa ideale per chi deve passare tutta la giornata fuori casa portando con sé occorrente per rifarsi il trucco, notebook, portafogli, cellulare e tutte quelle cose che contribuiscono a far sembrare agli uomini i nostri accessori delle magiche borse di Mary Poppins. Hobo, shopping bag e tote sono sicuramente più adatte a questo scopo rispetto alle borse mignon. Ma, se è vero che la mini bag è perfetta per il tempo libero, per portare con sé l’essenziale (chiavi di casa, carta di credito e rossetto, ça va sans dire), è anche vero che i brand hanno più volte ribadito presentando le loro collezioni che la mini borsa è ancora più trendy se indossata con un’altra borsa, mini, regular o oversize che sia.

Tra l’altro, sul mercato, si possono trovare piccoli gioielli di pelletteria, mini icone su cui investire, così come anche tante idee per tutte le tasche per completare i vostri look.

Mini bag: 10 borse mignon per tutti i budget

Vi abbiamo convinte che la borsa “lillipuziana” non è solo irresistibile, ma un must have per tutte le stagioni? Ecco le nostre mini bag preferite per farvi un’idea di stili, modelli e prezzi.