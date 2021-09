Tutti i dettagli sugli abiti da sposa di Miriam Leone

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono detti sì. Con un hashtag creato apposta per l’occasione, #NiMaritamu (ci sposiamo, in siciliano), i due si sono sposati il 18 settembre, nella magica cornice di Scicli. “Una felicità indescrivibile”, l’ha definita l’ex Miss Italia. Ma a conquistare i fan sono stati soprattutto i look sfoggiati dalla sposa durante la cerimonia e il ricevimento.

Due abiti dal taglio molto classico, proprio come li voleva. Il suo desiderio più grande era un velo molto ampio e lungo, e la spiga di grano come simbolo di rinascita e fertilità, che facesse da filo conduttore per entrambi i look. A realizzare il suo sogno è stata Maria Grazia Chiuri, creative director di Dior (la stessa che ha creato l’abito da sposa di Chiara Ferragni), che ha confezionato, per la cerimonia in chiesa, un abito haute couture in organza, con una gonna leggera e svolazzante. “Desideravo che il mio abito avesse il velo e che il motivo del ricamo fossero le spighe di grano, bellissimo simbolo, lo sognavo e disegnavo nella mia testa fantasticando. Ringrazio di cuore Maria Grazia Chiuri, Mathilde Favier e tutto il team di Dior che ha lavorato alla creazione di questa meravigliosa opera d’artigianato e amore“, ha scritto Miriam su Instagram.

E proprio sul social ha raccontato anche il significato dell’acconciatura che ha scelto per il suo giorno più bello: “uno chignon basso cucito con filo d’oro, volevo che si ispirasse al “kintsugi”, la pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite… le ha ricucite insieme con l’oro rendendo tutto sano e prezioso“. Una vera e propria dichiarazione d’amore per suo marito.

Per i festeggiamenti, un cambio d’abito che ha rispettato lo stile d’altri tempi che Miriam ha scelto per l’intera festa. Un vestito romantico, che riprende il motivo delle spighe e del mughetto, con una gonna a ruota in stile Anni ’50. L’attrice ha poi completato l’outfit con un cerchietto di pietre azzurre “perché, non so se lo sapete, la sposa deve indossare anche qualcosa di azzurro“, e ha omaggiato la sua terra d’origine con uno sciallitto, un coprispalle che è stato un “omaggio alle nostre nonne siciliane che ne avevano sempre uno poggiato sulle spalle nelle sere umide d’inverno“.