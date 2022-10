Miriam Leone, diva in giallo al Festival del Cinema di Roma 2022

L’arrivo di Miriam Leone sul red carpet del Festival del Cinema di Roma non è passato inosservato. L’attrice siciliana ha partecipato alla kermesse capitolina per presentare la pellicola War – La guerra desiderata in compagnia di un cast stellare: Edoardo Leo, Carlotta Natoli, Lorena Cesarini e Giuseppe Battiston. L’outfit scelto per la serata ha fatto la differenza sulla passerella dell’Auditorium Parco della Musica. Per l’occasione la donna ha indossato una splendida creazione di Fendi della collezione Couture autunno-inverno 2023.

Maxi spacchi laterali, maniche lunghe, colletto alto e dettaglio incrociato sulla schiena: Miriam Leone è apparsa più bella che mai! La vera particolarità dell’abito Fendi però non sono state le linee o i piccoli dettagli. A conquistare lo sguardo è stato il colore, un vitaminico giallo che ha ravvivato un parterre in cui il nero e i look da dark lady sono stati scelti dalla maggior parte delle signore presenti. L’attrice, che ha interpretato Eva Kant in Diabolik, ha completato l’outfit della serata con sandali argento e una cascata di diamanti e smeraldi Bulgari abbinati al colore dei suoi occhi.

Per l’occasione, Miriam Leone ha scelto un make-up nude e un long bob con riga in mezzo. A rendere speciale la serata non è stato soltanto il look scelto dalla donna. Per la prima volta, i flash dei fotografi hanno immortalato un bacio tra la diva catanese e il marito che le è stato accanto per tutta la serata. Imprenditore di origine siciliana, Paolo Carullo non ama le luci della ribalta. Di lui si sa pochissimo, non ha nessun profilo social e appare raramente nelle uscite pubbliche. La coppia è convolata a nozze il 18 settembre 2021 a Scicli, vicino Agrigento.