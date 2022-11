Miriana Trevisan compie 50 anni: il party con gli amici e l’ex marito Pago

Miriana Trevisan ha compiuto 50 anni, un compleanno importante che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto festeggiare al Moku, un celebre ristorante giapponese situato a Ponte Milvio, nel cuore di Roma Nord. Tra palloncini colorati, giocolieri con il fuoco e l’immancabile mega torta a più piani, la donna ha celebrato questa data così importante con gli amici più cari e le colleghe di Non è la Rai, il programma che nel 1991 le ha regalato successo e popolarità. Al party erano presenti volti storici del programma come Antonella Elia e Laura Freddi.

Spazio anche alle amicizie più recenti. Miriana Trevisan, che in passato ha collaborato con personaggi del calibro di Corrado, ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della trasmissione sono nati legami importanti come quello con Manila Lazzaro, ex Miss Italia, Giucas Casella, le sorelle Selassié e Stefania Orlando, tutti presenti alla festa di compleanno della donna. Trevisan, che per la serata ha scelto un lungo abito rosso, caratterizzato da un profondo spacco laterale e da una seducente scollatura a cuore, è apparsa più in forma che mai.

A colpire i fan però è stato un piccolo particolare. In uno scatto pubblicato sul profilo Ig di Miriana Trevisan, la showgirl appare in compagnia del figlio Nicola, che ha da poco compiuto 13 anni, e dell’ex marito Pago, con il quale è rimasta in ottimi rapporti. I due si sposano nel 2003 e si lasciano dopo solo 3 anni. Nel 2008 tornano insieme, nasce Nicola ma il rapporto naufraga di nuovo. Nel 2013 la coppia si separa definitivamente. Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, nello stesso anno conosce Serena Enardu, l’attuale compagna.