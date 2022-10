Serena Enardu e Pago, ufficiale il ritorno di fiamma: "Volevo tutelare una situazione"

Serena Enardu e Pago sono stati protagonisti di un lungo tira e molla, ma non sembrano in grado di stare a lungo lontani l’uno dall’altra. I due, infatti, hanno deciso di riprovarci, convinti che un rapporto come il loro meriti una nuova occasione.

L’ex tronista di Uomini e donne e il cantante si erano lasciati in diretta a Temptation Island Vip, per poi decidere di tornare insieme al Grande Fratello Vip, esperienza che aveva fatto inizialmente lui, mentre lei si era unita ai concorrenti solo a reality in corso.

La situazione tra loro sembra essere evidentemente cambiata, come ha spiegato la sarda nel suo intervento a CasaPipol, dove ha spiegato perché fino ad ora non avesse voluto parlare del riavvicinamento in corso (le prime voci si erano diffuse nelle ultime settimane): “Saprai che ci sono dei momenti in cui una persona vuole tenersi un po’ riservata, la mia vita è sempre stata abbastanza pubblica, però si arriva ad un certo punto in cui l’esperienza che hai ti porta a volerla tutelare una situazione – sono state le sue parole -. È molto bello e divertente all’inizio quando ancora non sai a cosa vai incontro, quando poi la cosa diventa pubblica è bello raccontare perché le cose vanno bene, ma non è sempre è così. Diventa un rapporto troppo esposto. Da un po’ di tempo a questa parte con tutte le esperienze che ho avuto cerco di tenere la mia vita privata molto riservata, con tutto il mio entourage, già diventa complicato spiegare a me stessa quando le cose non vanno bene, spiegarle agli altri risulta quasi impossibile”.

Il matrimonio non sembra comunque essere nei progetti di Serena Enardu e Pago, ma lei ora è convinta che questa volta tutto sia destinato ad andare per il meglio: “I rapporti d’amore sono molto particolari, non ci sono solo discese. Credo che due persone che stanno insieme e si amano si sposano ogni giorno. Non è necessario firmare un contratto. Sì a Pago tutta la vita” – ha concluso.