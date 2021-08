"Mistero a Crooked House", dal genio di Agatha Christie un thriller da brividi

Un thriller corale e ricco di suspense: Mistero a Crooked House, film del 2017 con Glenn Close e Gillian Anderson, è in onda su RaiTre in prima serata il 17 agosto 2021. Diretto da Gilles Paquet-Brenner, la pellicola porta sullo schermo il romanzo di Agatha Christie del 1949, È un problema, il cui titolo originale è proprio Crooked House.

Il film si apre con la morte del ricco patriarca greco Aristides Leonides, avvenuta in circostanze misteriose. Questo spinge la nipote dell’uomo, Sophia, a chiedere all’investigatore privato Charles Hayward, suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda.

Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia Leonides trovando un’atmosfera velenosa, piena di risentimenti e gelosie. Tra i tanti moventi, indizi e sospetti, l’uomo dovrà faticare molto per riuscire a trovare l’assassino prima che colpisca di nuovo.

Adattamento di uno dei libri che la stessa Christie preferiva – uno di quelli senza Poirot né Miss Marple -, questo film non vanta tra i punti di forza soltanto l’intreccio della trama, (che si dipana tra l’intricata rete di relazioni tra i protagonisti e i meccanismi che porteranno – o meno – alla scoperta dell’assassino o dell‘assassina); ma come nella migliore delle tradizioni, ci sono una scenografia e una tecnica di ripresa che esaltano la storia, per non parlare del cast in grado di supportare e animare il racconto nel migliore dei modi, come si evince anche dal trailer.

Tra i protagonisti Glenn Close nei panni di Lady Edith de Haviland, Gillian Anderson come Magda Leonides, Terence Stamp, l’ispettore Taverner, Max Irons che interpreta Charles Hayward, Stefanie Martini la giovane nipote della vittima, Sophia Leonides, Julian Sand come Philip Leonides e poi ancora Honor Kneafsey, Christian McKay, Tina Gray, Roger Ashton-Griffiths, David Cann, John Heffernan, Jenny Galloway, Jacob Fortune-Lloyd, Andrew Karras e Amanda Abbington.