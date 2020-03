Agatha Christie arriva su Amazon Prime Video con la serie The Pale Horse

La serie tv Agatha Christie’s The Pale Horse porta su Amazon Prime Video la giallista più famosa di sempre dal prossimo 11 marzo. La miniserie è tratta dal romanzo omonimo, noto in Italia con il titolo di Un cavallo per la strega. Agatha Christie torna così in tv dopo le tante serie dedicate ai suoi personaggi più noti, Miss Marple e Hercule Poirot. Lo show è andato in onda nel Regno Unito su BBC One.

La serie crime vede come protagonista Rufus Sewell, nei panni di Mark Easterbrook. L’attore è reduce dal successo di un’altra serie Amazon Prime, L’Uomo nell’Alto Castello. Al suo fianco nel cast Sean Pertwee (noto per il suo ruolo di Alfred Pennyworth nella serie tv Gotham), nel ruolo dell’investigatore Lejeune. E ancora Madeleine Bowyer, Henry Lloyd-Hughes, Georgina Campbell, Bertie Carvel, Kathy Kiera Clarke e Sheila Atim.

Alla sceneggiatura c’è Sarah Phelps, che ha già portato sullo schermo altre opere di Agatha Christie. Il romanzo, e quindi la serie, racconta di un certo Mark Easterbrook, il cui nome appare in un elenco ritrovato all’interno di una scarpa di una donna morta. L’indagine per scoprire l’artefice di questo e di altri assassinii porta il detective Lejeune a convocare lo scrittore Mark Easterbrook. Seppure il protagonista non sembra conoscere la vittima, pare che questa conoscesse molto bene lui.

La prima stagione della serie, non interamente ispirata al romanzo, arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 11 marzo. Si parla già di una possibile seconda stagione, che andrà via via distaccandosi dalla trama originale di Agatha Christie.