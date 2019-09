Monica Bellucci compie 55 anni, e DireDonna festeggia svelandovi i suoi segreti e consigli di bellezza tra capelli, dieta, sport e make-up.

La diva italiana, nata a Città di Castello il 30 settembre 1964, voleva fare l’avvocato, ma la travolgente carriera nella moda e la sua bellezza l’hanno portata nel mondo del cinema.

Tanti i successi sul grande schermo, da Malèna a Irréversible con l’ex marito Vincent Cassel, passando per Dracula di Francis Ford Coppola. Monica Bellucci ha alternato la carriera d’attrice a quella di modella, posando per grandi brand quali Dior e Dolce & Gabbana.

Proprio i due stilisti italiani hanno scelto Deva Cassel, primogenita dell’ex coppia di attori, per lo spot di una nuova fragranza che verrà lanciata questo autunno. Monica e Vincent hanno anche una figlia più piccola, Léonie, di nove anni.

La bellezza di Monica Bellucci ha, come quella di ogni donna, i suoi segreti, che oggi vi sveleremo. L’attrice non limita troppo i piaceri, ama la buona cucina, e compensa con molto nuoto.

Monica Bellucci: i suoi segreti di bellezza

Make-up

Monica Bellucci non ha mai voluto ricorrere al bisturi, ritenendo il passare del tempo e l’invecchiamento normali anche per un’attrice. Per questo preferisce un trucco leggero, che non nasconde le rughe ma mette in risalto i punti forti del suo viso, come gli occhi e le labbra. In fatto di rossetti, infatti, ama sperimentare, dalle tonalità più naturali a quelle più stravaganti, anche se il suo colore preferito resta il juicy red. Per gli occhi sceglie sempre marrone o grigio, mai colori troppo audaci. Come base per il suo make-up usa il Perfect Finish Creamy Foundation di Dolce & Gabbana.

Capelli

La chioma corvina è un tratto distintivo della sua immagine, per questo Monica ha molta cura dei capelli. Non li lava mai più di due volte a settimana, in quanto eccessivi stress danneggiano il capello. Solitamente diluisce lo shampoo con l’acqua, in modo da evitare azioni troppo aggressive.

La dieta

L’attrice non ama fare grandi sacrifici a tavola. In tante interviste ha svelato la sua passione per la cucina italiana e francese. Monica Bellucci regola molto le porzioni, senza rinunciare quasi a nessun alimento nella sua dieta, mantenendo così la sinuosità delle curve. Il suo consiglio? Bere tanta acqua, durante e fuori dai pasti.

Lo sport

Monica ama particolarmente il nuoto. Pratica questa disciplina ben quattro volte alla settimana quando può, per 45 minuti. Per bilanciare la cura del fisico e della mente si dedica allo yoga e alla meditazione.