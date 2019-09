Monica Bellucci e Vincent Cassel sono apparsi insieme alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 per la prima volta dalla loro separazione, avvenuta nel 2013. La ex coppia è apparsa fredda e distaccata, tra frecciatine e qualche ironia, durante la conferenza stampa per la riedizione del loro film del 2002 Irrèversible.

Non vedevamo Monica Bellucci e Vincent Cassel insieme da molti anni, e il déjà vu sul red carpet di Venezia 76 ha ammaliato tutti. Non è passato inosservato, però, a nessuno il loro distacco, anzi disagio nello stare fianco a fianco in una occasione pubblica. Tra loro c’è sempre il regista franco-argentino Gaspar Noé.

“Vincent fa scelte coraggiose come attore” dice Monica quando le viene chiesto un pregio dell’ex marito. “Mi piace molto Monica come attrice” risponde lui ridendo, forse imbarazzato. Un gelo comprensibile, data la situazione, la prima apparizione pubblica insieme dopo quasi sei anni.

La Bellucci e Cassel hanno presentato una nuova versione del loro film Irrèversible. La pellicola è stata rimontata al contrario, con una cronologia degli eventi in senso antiorario. Monica ha ricordato la nota scena di stupro, definendola adatta a quei tempi e capace oggi di prendere una nuova via comunicativa. “Si tratta di un film femminista, seppur diretto da un uomo” ha detto la star italiana.

“Questo nuovo montaggio mette più in evidenza il contrasto tra poesia e violenza, è chiaro che sono temi polemici ma credo che ora questi temi vadano affrontati. Bisogna trovare un terreno di comunicazione per tutti perché anche la brutalità dell’abuso può toccare chiunque“.

A parte qualche frecciatina di Monica sull’età della giovanissima moglie dell’attore francese, Tina Kunakey, di soli 22 anni, i due hanno sempre parlato bene l’uno dell’altra.

“L’amore non ha codici, ma non riuscirei mai a vedermi al fianco di qualcuno molto più giovane di me” aveva raccontato la Bellucci in una intervista. Poco dopo era scoppiato l’amore con l’ex Nicolas Lefebvre, circa 20 anni più giovane di lei.

“Se Monica avesse bisogno di me correrei anche all’altro capo del mondo” ha dichiarato Vincent Cassel pochi giorni prima del suo matrimonio con Tina, avvenuto il 24 agosto 2018.

In molti hanno ipotizzato che la tensione fosse dovuta alla presenza della nuova moglie dell’attore e della figlia di pochi mesi, Amazonie, a Venezia. Monica Bellucci ha però affrontato i fantasmi del passato, brillando in un abito rosso firmato Dolce & Gabbana. Il brand italiano lancerà a breve un nuova fragranza, la cui testimonial sarà proprio la figlia della Bellucci e di Cassel, Deva, al suo debutto nella moda.