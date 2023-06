Monica Bellucci conferma la relazione con Tim Burton: "Lo amo"

La modella, nel corso di un’intervista per il magazine Elle, ha parlato della storia d’amore con il regista, rivelando di essere stata scritturata per il suo prossimo film, Beetlejuice 2: "Amo questo mondo da sogno dove i mostri sono gentili, è come se potessimo cambiare i nostri aspetti più oscuri in qualcosa di luminoso".