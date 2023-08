Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, debutta al cinema: sul grande schermo con La Bella Estate

Deva Cassel, prima figlia degli attori Vincent Cassel e Monica Bellucci, fa il suo debutto nel mondo del cinema. La ragazza, che compirà tra poco 19 anni, ha recitato infatti nel nuovo film di Laura Luchetti, La bella estate, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore italiano Cesare Pavese e in uscita oggi 24 agosto.

Nella pellicola, appena presentata al Locarno Film Festival, Deva Cassel interpreta Amelia, modella di pittori, recitando al fianco di Yile Vianello, nei panni della protagonista Ginia, e Nicolas Maupas, già protagonista della nota serie tv Rai Mare Fuori, nei panni di Severino, suo fratello.

Quando il settimanale iO Donna, in un’intervista, le ha chiesto che cosa l’avesse attirata del personaggio di Amelia, Deva Cassel ha risposto: “La sua libertà, sicuramente. E la sua energia. Amelia è una musa, è spregiudicata, fuma, decide da sola per la sua vita, gestisce la sua sessualità. Ha una fragilità interna che non fa vedere e che mi affascina. Entrare in lei mi ha fatto scoprire un altro aspetto del mio essere“.

E, proprio come Amelia, è la professione di modella che Cassel ha intrapreso ancora prima di cimentarsi con il cinema. La ragazza ha infatti iniziato presto a sfilare, arrivando lo scorso anno a calcare il palco della Milano Fashion Week per Dolce e Gabbana, in un outfit total black che richiamava quello indossato dalla mamma Monica Bellucci in uno spot del 1994 della stessa maison.

Un’avventura positiva comunque anche quella con la recitazione: “Svegliarmi alle quattro per girare una scena non è mai stato un problema, dovevo farlo e l’ho fatto. E poi sul set mi sono sentita protetta, la regista ha creato piccoli laboratori per conoscerci. Non ho sentito paura. Anzi, è un’esperienza che mi ha portata a essere un po’ più sicura di me stessa. Parlare davanti a una telecamera confesso che non è facile…“, dice.

Ma, quando le viene chiesto quali siano i suoi progetti per il futuro, confessa di non avere ancora le idee chiare: “Sto sperimentando. Ho appena finito il liceo, devo decidere ancora se iscrivermi all’università. Sto facendo quello che mi rende davvero felice adesso. Seguo il consiglio dei miei genitori: studia e divertiti.”