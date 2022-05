Non solo si è aggiudicata una qualifica per il gran finale all’Eurovision Song Contest 2022 con la sua canzone Sentimentai. Monika Liu, la cantate che rappresenta la Lituania al concorso canoro, ha lasciato il pubblico di Torino a bocca aperta grazie al suo look elegantissimo. Durante la prima fase delle semifinali, andata in onda in prima serata su Rai 1 il 10 maggio 2022, Liu ha infatti rubato la scena.

Un caschetto nero e un abito scintillante con scollo all’americana in pieno stile Anni ’60 (un abito che si allaccia dietro al collo, per intendersi, lasciando pienamente scoperte le spalle). Questo l’outfit con cui si è esibita la cantante, che alla Reggia di Venaria aveva sfoggiato un brand lituano, 2ru2ra, come riporta Vanity Fair.

Un trionfo stilistico e, ovviamente, anche musicale. La Lituania è infatti in finale per la prima volta nella storia del contest: “Andremo alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022!!! Grazie, grazie, grazie! Per la prima volta nella storia, la finale dell’ESC avrà una canzone in lingua lituana: Sentimentai. Non potrei essere più orgogliosa e grata!“, ha scritto Monika Liu su Instagram, a corredo del video in cui i conduttori Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika annunciavano la sua qualificazione per l’appuntamento del 14 maggio 2022.

La cantante 34enne è nata a Klaipėda il 9 febbraio 1988, in una famiglia di musicisti. Liubinaitė – così è registrato il suo cognome all’anagrafe – fin da piccola, quindi, si è avvicinata al mondo della musica. Ha iniziato a frequentare lezioni di violino e di danza classica a soli cinque anni. Una volta cresciuta, ha studiato canto jazz, prima all’università di Klaipėda e poi al Berklee College of Music di Boston. Dal suo debutto, nel 2015, Liu ha pubblicato tre album e molti altri singoli, facendosi conoscere nel mondo musicale lituano e, ora, anche europeo.