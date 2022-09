"Avrà sempre il mio rispetto", Morgan difende Asia Argento dopo la biografia su Bourdain

Le biografie non autorizzate fanno sempre l’effetto di un’unghia che scivola lungo una lavagna. Stridono, disturbano, a volte regalano del brividi involontari e dei colpevoli inaspettati. Stavolta è toccato ad Asia Argento e alla sua relazione con Anthony Bourdain, celebre chef statunitense, morto suicida nel 2018 all’età di 61 anni. I due hanno avuto una relazione intensa e tumultuosa, giudicata da molti alquanto bizzarra vista l’enorme differenza d’età. Dopo la morte dello chef, la donna è stata attaccata pesantemente da chi, come la famiglia dell’uomo, ha ritenuto che avesse delle responsabilità riguardo il gesto estremo di Bourdain.

Le acque, nonostante dubbi e incertezze relative al suicidio, nel frattempo si sono calmate. Asia Argento ha compiuto un personale percorso di rinascita che l’ha portata lontano da droghe e alcol. La biografia non autorizzata “Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain” scritta da Charles Leerhsen ha però rivelato dei aspetti inediti e scomodi riguardo gli ultimi istanti di vita di Bourdain. In particolare, a colpire l’opinione pubblica, è stato l’ultimo sms inviato da Argento allo chef. Poche e scarne parole: “Non rompere”, in risposta a una sua richiesta, “Che devo fare?”, seguito da un laconico “Ok” da parte dell’uomo. Questa è stata l’ultima volta che si sono sentiti.

L’uomo aveva chiesto spiegazioni alla compagna su una serie di foto in cui era apparsa al fianco del giornalista francese Hugo Clément. La risposta di Asia Argento ha creato scompiglio nell’opinione pubblica, anche se la biografia non autorizzata è stata giudicata dannosa e diffamatoria dalla stessa famiglia di Bourdain. In difesa dell’attrice romana è intervenuto Morgan. Il cantante ha affermato che è inutile chiedere un suo commento sulla vicenda che coinvolge una donna che ha amato tantissimo e che lo ha reso padre di Anna Lou, una figlia meravigliosa: “L’amore tra me e lei c’è stato veramente, ci siamo amati, e quando si dice ‘ti amo’ anche una volta finito il desiderio e conclusa la storia, quello rimane per sempre. Non potrei mai dire né fare nulla contro la madre di mia figlia, e anche se non sono più innamorato di lei avrà sempre il mio rispetto e la mia complicità”.