L’estate 2022 è destinata a lasciare il segno nel cuore di Asia Argento. L’attrice ha infatti ritrovato l’amore a quattro anni di distanza dalla scomparsa del suo ex compagno, il celebre chef Anthony Bourdain. È stata lei stessa a presentare sui social il suo nuovo compagno con una serie di scatti in cui i due appaiono davvero sereni mentre stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla primogenita di lei, Anna Lou Castoldi, nata nel 2011 dalla relazione con Morgan.

Ma chi è il fortunato è riuscito a conquistare l’artista? Lui si chiama Michele Martignoni, meglio conosciuto come Titi, ed è un lottatore di MMA di soli 26 anni (20 meno della compagna).Lo sprotivo è conosciuto anche con il nome di The Italian Thunder (La Tempesta Italiana).

Nell’ambiente sportivo Martignoni è uno dei più apprezzati: è infatti il detentore del record della vittoria più veloce nella storia della disciplina (solo 7 secondi con un calcio volante), risultato che gli è valso il suo soprannome.

Almeno per ora nessuno dei due si è lasciato andare a proclami su questa love story che sembra essere appena nata, ma già dagli scatti pubblicati su Instagram appare evidente la loro complicità. Anche lui ne ha approfittato per condividere sul suo profilo Instagram alcuni scatti che lo ritraggono insieme all’interprete di Viola bacia tutti, oltre ad alcune immagini di coppia nelle Instagram Stories corredata da una colonna sonora speciale, As di Stevie Wonder.

Asia può così mettersi alle spalle i momenti difficili vissuti dopo la denuncia delle molestie da parte di Harvey Weinstein e le accuse di comportamenti inappropriati che le ha rivolto Jimmy Bennet.