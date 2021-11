Tutto pronto per la nuova edizione degli MTV Europe Music Awards 2021 che il 14 novembre si tiene al Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria. Una serata di celebrazione della musica che coinvolge il pubblico di tutto il mondo e che ospita le performance dei più grandi artisti internazionali. L’hashtag ufficiale per seguire l’evento anche sui social è #MTVEMA. In Italia gli MTV EMA 2021, vengono trasmessi in diretta su MTV e su MTV Music a partire dalle 20.00 con il Pre Show, a cui segue il Live delle 21.00.

A condurre questa nuova edizione è l’artista rapper e imprenditrice Saweetie al suo debutto in questa veste. I primi artisti annunciati che si alternano sul palco sono: Maluma, Måneskin, Kim Petras, la stessa Saweetie, Ed Sheeran, OneRepublic, Imagine Dragons, Yungblud, Griff e Girl in Red. Le nomination sono state annunciate il 20 ottobre 2021 e vedono Justin Bieber in testa. Seguono Doja Cat e Lil Nas X, Ed Sheeran ed i nuovi arrivati agli EMA, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI. In lizza anche Harry Styles, i Måneskin, Dua Lipa e le Little Mix.

Le nomination degli artisti elencati includono anche il Best Local Act per ciascuno dei rispettivi Paesi d’origine: per il Best Italian Act concorrono Aka7even, Caparezza, Madame, Måneskin, Rkomi. Inoltre, la band di Zitti e Buoni si contende anche la vittoria nella categoria Best Rock al fianco di gruppi storici come i Coldplay e i Foo Fighters, gli Imagine Dragons, i Kings of Leon e i The Killers. Altra grande soddisfazione dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas ed essere stati a The Tonight Show di Jimmy Fellon: prima di loro su quel palco solo un altro cantante italiano, Andrea Bocelli.