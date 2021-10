MTV ha annunciato tutte le nomination per gli MTV Europe Music Awards 2021 (Emas), la kermesse musicale che premia i cantanti e le canzoni più popolari nel Vecchio Continente. L’evento si terrà nel Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria e sarà trasmesso in diretta su MTV in quasi 180 paesi domenica 14 novembre. Come ha fatto sapere l’emittente in cima alla classifica c’è Justin Bieber con ben otto nomination. Il cantante canadese può ambire ai premi per Best Artist, Best Pop, ben due Best Song per il brano Peaches e STAY, Best Video, Best Collaboration insieme a The Kid LAROI e Biggest Fans.

A seguire, sul podio insieme a lui, ci sono Doja Cat e Libìl Nas X con sei nomination ciascuno, entrambi in lizza per Best Song, Best Video e Best Collaboration. Subito dopo si trovano Ed Sheeran e i debuttanti agli Emas, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI, presenti anche nelle categorie Best Pop e Best Song. Tutti gli artisti elencati, inoltre, sono in gara per il Best Local Act per i rispettivi paesi d’origine. Per il Best Italian Act ci sono Aka7even, Caparezza, Madame, Måneskin e Rkomi. Anche in questa edizione il quinto nominato italiano è stato scelto dalla fanbase di MTV tramite un voting sulle Instagram Stories del profilo ufficiale del canale. I fan hanno votato tra Aka 7Even, Blanco, Coma_Cose, Federico Rossi e Sangiovanni.

In Italia, l’evento andrà in onda a partire dalle 20.00 del 14 novembre 2021 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV e su MTV Music . Le votazioni sono aperte fino al 10 novembre su mtvema.com. Per questa edizione, gli organizzatori dello show hanno annunciato la partnership con All Out: movimento internazionale di difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. La collaborazione prevede l’impegno da parte di MTV e ViacomCBS nel supportare le campagne di All Out, attraverso i canali del network presente in 180 paesi, al fine di promuovere i valori di diversità, equità e inclusione in tutto il mondo.