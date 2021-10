Nuovo appuntamento, per mercoledì 27 ottobre, con Honolulu, il programma comico di Italia 1 condotto da Francesco Mandelli e Fatima Trotta. La trasmissione sostituisce Colorado, interrotto a causa della pandemia, riprendendone le caratteristiche principali. Sul palco, infatti, si alternano cabarettisti e sketch, insieme agli ospiti fissi, il duo dei PanPers. Tra gli artisti c’è anche Valentina Persia, volto noto della comicità italiana.

Nata a Roma nel 1971, ha debuttato in televisione nel 1994 come concorrente di La sai l’ultima?, gara di barzellette di Canale 5 condotta da Pippo Franco, per poi far parte del cast fisso del programma negli anni successivi. Ha poi continuato a lavorare al fianco del conduttore, in trasmissioni come Sotto a chi tocca e La sai l’ultimissima?, spin off del programma che l’ha lanciata. A partire dagli Anni Duemila, poi, ha fatto parte della compagnia teatrale del Bagaglino, partecipando agli show E io pago e Gabbia di matti.

Nel frattempo, ha esordito anche come attrice nella fiction di Canale 5 Caterina e le sue figlie, a partire dal 2007 per due stagioni, ma anche nel film tv Di che peccato sei?, diretto dal regista del Bagaglino Pier Francesco Pingitore. Nel 2009 ha recitato anche in L’onore e il rispetto, al fianco di Gabriel Garko e Serena Autieri. All’inizio del 2021 ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi, classificandosi al secondo posto dietro a Awed.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Valentina Persia è piuttosto riservata, ma ha più volte parlato di un evento tragico che ha segnato la sua vita: nel 2004 il suo compagno, Salvatore, ha perso la vita a causa di un grave problema cardiaco, a soli 43 anni. Un colpo durissimo per la comica, che nel 2015 è diventata mamma di due gemelli, anche se non conosciamo l’identità del padre.