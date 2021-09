Tutto, ma proprio tutto sulla New York Fashion Week 2021

Dopo due edizioni quasi totalmente digitali, da martedì 7 a domenica 12 settembre 2021, alla New York Fashion Week tornano le sfilate in presenza. Il pubblico della moda, finalmente, può sedersi in prima fila e assistere ai 91 show in programma per questa edizione. Il calendario della manifestazione è tornato ai livelli di sempre con l’adesione di (quasi) tutti i big brand statunitensi e internazionali. Unica condizione per partecipare dal vivo, ormai minimo comun denominatore di tutti gli eventi pubblici, è avere il green pass.

Dopo la stagione Autunno Inverno, presentata in virtuale, questa NYFW che porta in passerella gli stili della prossima Primavera Estate, include una serie di sfilate sia di persona che digitali. Il calendario ufficiale, visibile sul sito nfw.com, rileva la presenza di molti designer americani attorno al quale è progettato l’intero programma della settimana della moda. Tra i grandi assenti Ralph Lauren, Pyer Moss e Marc Jacobs. Tutto inizia martedì 7 settembre 2021 con una manciata di eventi a cui si partecipa su invito. Questi includono Maiden Name, Collina Strada, Christian Siriano, Ksubi x Hidji 2nd Collaboration Launch e Harlem’s Fashion Row.

Non tutti gli spettacoli si svolgeranno negli storici Spring Studios. Markarian, un’etichetta indossata anche dalla First lady Jill Biden, sfilerà al 30 Rock’s Rainbow Room. Christian Siriano questa volta ha optato per la Gotham Hall più locale. LaQuan Smith è all’Empire State Building, la prima volta che qualcuno usa l’edificio come sede per una passerella. Tutte queste location sono chiari segnali che la NYFW spera di ristabilire il ritorno della cultura della moda nella sua città natale. Di seguito le griffe che sfileranno, suddivise per giorni.

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE

Questo è il giorno in cui la NYFW parte ufficialmente. I marchi che terranno spettacoli, anteprime o eventi di persona sono: Tanya Taylor, Marrisa Wilson, threeASFOUR, Alejandra Alonso Rojas, New York Men’s Day, Rosetta Getty, A-Company, Cinq A Sept, Bronx e Banco, Maryam Nassir Zadeh, Imitation of Christ, Duncan, Elena Velez, New York Men’s Day, The Mercy Cellars Wine Tasting con Alton Mason, Dundas x REVOLVE, Erigo X, Willy Chavarria e Prabal Gurung. I brand che invece optano per solo per il live streaming sono Ulla Johnson, Marrisa Wilson, Adeam, PH5, Alejandra Alonso Rojas, Maison Atia, Badgley Mischka, Nicole Miller, Tadashi Shoji, Chaance e Pierre Blanc. C’è anche una programmazione dal vivo, la From Sketches Social, A Designer’s POV, presentata da REVOLVE dal Vogue Fashion Fund Toast.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

Gli show di persona sono quelli di Alo Wellness Dept, 3.1 Phillip Lim, Veronica Beard, C+ plus SERIES, Mia Vesper, Theophilio, Frederick Anderson, Dur Doux, Moschino, REVOLVE Gallery, Naeem Khan, LaPointe, PrettyLittleThing, Sergio Hudson, Carolina Herrera e LaQuan Smith. I marchi che si presentano solo in digitale includono Mia Vesper, Theo, Kamilla Purshie, NALEBE, Chocheng, RVNG, Samantha Black, Bella Rene, Johnathan Hayden, Ajovang, Cristina Nitopi, Par Bronte Laurent, Tia Adeola e Concetto Corea. Ci sarà anche una programmazione digitale del video The Future of Fashion e Luxury-Altuzarra’s Return to NYFW presentata da BMW.

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

Sulle passerelle live ci sono: Aknvas, Rebecca Minkoff, Michael Kors, Mia Vesper, Private Policy, Tiffany Brown Designs, Luchen, Maison Kitsune x NYFW Music Festival, che vede la partecipazione di artisti come Life on Planets e Taylor Bense, AMRIT, Kitty Ca$h, Va$Shtie, Tommy Genesis—Tombogo, Jason Wu Collection, Bibhu Mohapatra, House of Aama, Cynthia Rowley, Kevan Hall, Coach, alice + olivia di Stacey Bendet, Eckhaus Latta, Maison Kitsune, Capo di Stato e Brandon Maxwell. I marchi in live streaming sono quelli di Dirty Pineapple, Haleia, Pamella Roland, Raisavanessa. Anche in questa giornata ci sono due una programmazioni dal vivo tra cui 21st Century Collectors e Interior Design’s Phsysidigital Boom.

SABATO 11 SETTEMBRE

Gli show di Rentrayage, Junny, Maisie Wilen, Khiry, Studio 189, Global Fashion Collective I, Rodarte, Telfar, Global Fashion Collective II, Theophilio, Mr. Saturday, Rachel Comey, Anna Sui, Jonathan Simkhai e Vaquera e Luar, sono dal vivo. I marchi in digitali sono Junny, LORING New York, Undra Celeste New York, Mimi So, Colin LoCascio, Eugene Taylor Brand. Dal vivo anche Creation, The New Digital Landscape e Resilience and Remembrance, New York 20 Years After 9/11 con Harper’s Bazaar.

DOMENICA 12 SETTEMBRE

La New York Fashion Week si conclude con le passerelle live di Chuks Collins, Whensmokeclears, Sandy Liang, Sienna Li, Tory Burch, Social-Work, Victor Glemaud, Khaite, Dennis Basso, Kenneth Nicholson, Altuzarra, Chromat, Puppets & Puppets, Who Decides War e The Blonds. Gli eventi solo in live streaming sono quelli di Whensmokeclears, Gasanova, 21st Century Collectors, Chuks Collins, Interior Design’s Phsysidigital Boom e Oscar De la Renta.

Oltre all’elenco di eventi sopra riportato, la Fifth Avenue Association ospita per la prima volta la NYFW sulla 608 Fifth Avenue, una sede di tre piani che si trova direttamente di fronte a Saks e al Rockefeller Center. Trasformata in una passerella per l’occasione, fa da hub per diversi spettacoli che si svolgono in questa stagione. Dal ​​9 settembre ci sono Supima, Rookie USA con Levi’s, Nike, Jordan, Converse, Hurley e 3BRAND Kids Apparel Collections. Il 10 settembre è la volta di Tasou e Renee Cafaro Atelier. Mentre l’11 settembre ci sono gli associati della Global Fashion Collective I: C’Est D, Irene de la Vega, Studio di Sanjukta, Global Fashion Collective II. Infine, gli spettacoli del 12 settembre sono quelli di Kevan Hall, KavenLiu, Dimor Koreano e KLOVA per Nolcha.