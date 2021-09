Fashion Week: la moda sfila (anche) su Spotify, ecco le hit più glamour

A New York, Parigi e Milano è tempo di Fashion Week, uno dei periodi più glamour dell’anno. Mentre in passerella sfilano le varie griffe che dettano gli stili per la stagione primavera – estate 2022, Spotify ha deciso di celebrare queste settimane rivelando i dati di ascolto e le canzoni più amate dagli appassionati di moda.

Tra le centinaia di tracce dedicate ai protagonisti del mondo dello stile, che menzionano prestigiosi marchi e celebri stilisti, Dior di Pop Smoke si è rivelata la fashion hit più ascoltata a livello globale sul servizio musicale on demand svedese durante lo scorso anno. Anche Chanel di Frank Ocean, Tout en Gucci del rapper francese Ninho e Versace on the Floor di Bruno Mars, risultano tra i brani più cliccati a livello globale dagli utenti fashion addicted.

I dati Spotify, registrati tra agosto 2020 e agosto 2021, evidenziano anche che la Generazione Z sta creando più playlist sulla moda rispetto a tutti gli altri clienti del servizio. I dati di ascolto generati dagli utenti con questo focus rivelano, inoltre, che Britney Spears è risultata l’artista più aggiunta alle playlist fashion con il brano Gimme More, seguita da Flashing Lights di Kanye West e Dwele e Maneater di Nelly Furtado.

Altre tracce legate alla moda e molto apprezzate dagli utenti di Spotify sono Gucci Gang di Lil Pump, Fendi di Rakhim e Gucci Flip Flops di Bhad Bhabie feat. Lil Yachty. I generi rock, hip hop, rap, dance pop, pop rap e trap sono i più popolari tra le playlist generate dagli utenti amanti della moda. Gucci è lo stilista che ha più menzioni in una canzone o nella title track seguito da Dior, Chanel, Prada e Versace.