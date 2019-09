Rihanna è tornata: la popstar ha chiuso la New York Fashion Week con la nuova sfilata-evento di Savage x Fenty uno show sfarzoso presentato al Barclays Center di Brooklyn.

Le modelle in passerella, i cantanti sul palco (Rihanna compresa) hanno fatto dello show il place to be di quest’anno, confermando le doti manageriali, oltre che da artista completa, della star, che è riuscita ad offuscare definitivamente lo strapotere del Victoria’s Secret Fashion Show (che quest’anno per la prima volta dopo 23 anni non si farà), e lo ha fatto – ancora una volta – con una passerella diversificata che ha celebrato le donne di tutte le taglie.

Savage x Fenty Show: come vederlo e dove compare la collezione

Inutile spulciare Instagram alla ricerca di qualche immagine della sfilata: un controllo rigoroso ha privato ogni ospite del suo smartphone e dell’evento esistono solo pochi scatti ufficiali. Il motivo? Il Savage x Fenty Show sarà trasmesso in streaming il 20 settembre su Amazon Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo. Inoltre, a partire dal 12 settembre la collezione è disponibile per la prima volta su Amazon Fashion.

Chi c’era in passerella e nel front row

Non solo alcune delle modelle più famose, come Gigi Hadid e Bella Hadid, Cara Delevingne, Joan Smalls e Slick Woods, hanno calcato la passerella, ma anche un miscuglio eterogeneo di celebrità hanno solcato il catwalk, tra cui Normani, Laverne Cox, 21 Savage, Paloma Elsesser e Aquaria. Le coreografie studiate da Parris Goebel hanno dato enfasi ai movimenti del corpo e alla danza, creando una sfilata lontana dal consueto défilé di modelli.

“Adoro il modo in cui Parris rende tutto sexy nonostante l’idea che la società ha del sensuale. Non mi interessa nessun modello magro di Victoria’s Secret quando guardo Parris. Voglio essere quella donna lì davanti a me. Voglio sentirmi così sicura di me stessa, voglio sentirmi roboante: questo è il brand Savage“, ha detto Rihanna a BoF in un’intervista dopo lo spettacolo.

Il front row? Era pieno di celebrità, tra cui Kacey Musgraves, Hailee Steinfeld, Vanessa Hudgens, Chanel Iman, Candace Swanepoel, Chris Rock, Diplo, Ashley Graham, Kehlani, Paris Hilton, Nicky Hilton, Monica, Lil Kim, Lisa Rinna, Skrillex, La La Anthony, Iskra Lawrence e Saweetie.

Chi si è esibito

L’evento in passerella è stato completato da una serie di artisti musicali di prima categoria tra cui Migos, Halsey, DJ Khaled, Fabolous, A$AP Ferg, Big Sean e persino la stessa Rihanna.