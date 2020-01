Nicole Kidman protagonista della nuova serie The Undoing

Nicole Kidman sarò la protagonista della nuova serie HBO The Undoing, come si vede nel primo trailer appena rilasciato ufficialmente. Al suo fianco in questo thriller psicologico Hugh Grant. A dirigere i due attori nella serie David E. Kelley, già dietro la cinepresa nella prima stagione di Big Little Lies con Nicole Kidman.

Infatti, in molti parlavano di The Undoing come uno show sulla strada aperta dal suo precedessore, che aveva visto la Kidman al fianco di un cast stellare. Seppure i produttori abbiano smentito la cosa, le prime immagini del trailer non lasciano dubbi. L’attrice australiana sprigiona la sua intensità in scene dal forte impatto emotivo, cariche di dolore.

The Undoing è tratta dal romanzo You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz. Secondo la sinossi ufficiale si tratta di una serie dal numero limitato di episodi, e potrebbe essere autoconclusiva. Lo show andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal mese di maggio 2020.

Dalle prime foto sul set lo scorso anno avevamo ammirato Nicole Kidman tornare alla sua giovanile chioma riccia rossa, come non la vedevamo da molti anni.

Nicole e Hugh Grant vestiranno i panni di Grace e Jonathan Fraser, che, dopo una vita perfetta, scorgono una crepa nella loro relazione. In seguito a una morte violenta infatti terribili rivelazioni sconvolgeranno la loro esistenza. Grace dovrà ricostruire una vita dal nulla per se e suo figlio Noah.

Nel cast troviamo anche l’atteso ritorno di Donald Sutherland, Noah Jupe, Fala Chen, Edgar Ramirez, Michael Devine, Lily Rabe e tanti altri ancora. The Undoing si prospetta come una delle serie televisive di punta di quest’anno. Potete assistere qui al teaser ufficiale dello show.