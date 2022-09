"Il dolore mi sta consumando", Nina Moric mostra un referto medico su Instagram

Nina Moric non sta bene. È la stessa showgirl a raccontarlo sui social network con la sincerità che l’ha sempre contraddistinta. Il dolore allo stomaco la consuma da tempo e proprio nei giorni scorsi ha deciso di sottoporsi a una gastroscopia. Il referto medico, mostrato chiaramente dalla modella croata, parla di una serie di complicazioni che dovranno essere valutate con cura con un esame istologico. “Non ho paura dell’esito” afferma Moric. Il suo unico desiderio è quello di spegnere letteralmente le difficoltà digestive e il dolore atroce che non le danno tregua.

Il problema, come raccontato da Nina Moric, sarebbe concentrato soprattutto a livello dell’intestino e il malessere, forte e debilitante, l’ha costretta a trascorrere molto tempo in casa. La donna, che in passato è stata sposata con Fabrizio Corona, è provata anche dalle incomprensioni con il figlio Carlos Maria Corona. Il ragazzo infatti ha preferito andare a vivere con il padre, rinunciando persino a invitare la madre alla festa organizzata per il suo compleanno. Un colpo difficile per Nina Moric, che non ha rinunciato a manifestare comunque l’amore che la lega al figlio con una commovente dedica social.

La donna, che da tempo non lavora più in televisione, ha deciso di riempire le sue giornate con la sua grande passione: l‘arte. Nina Moric infatti ritiene che tutto quello che ci circonda sia arte, dalla moda, al modo in cui si beve un bicchiere di vino, al cibo che prepariamo. “La vita è arte. Noi siamo arte” scrive sulle pagine di Instagram. La modella croata ama mettere le mani in pasta e si cimenta nella realizzazione di alcune opere molto apprezzate dai follower. E, in attesa del referto medico, la donna si perde nella visione di una documentario dedicato a Freddie Mercury, uno dei suoi artisti preferiti.