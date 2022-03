La coppia Codegoni – Basciano continua a far parlare si sé anche dopo la loro esclusione dalla sesta edizione di Grande Fratello VIP. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti durante il reality e hanno presto intrapreso una relazione, che a quanto pare è riuscita ad andare avanti una volta usciti dalla Casa. I due ragazzi infatti postano continuamente foto di insieme, mostrando ai fan come prosegue il loro rapporto. Ultimo gesto simbolico è stato il tatuaggio che sia Sophie che Alessandro si sono fatti all’interno del labbro inferiore; a questo, però, è seguita una frecciatina di Fabrizio Corona, ex frequentazione di Sophie.

Sono del 13 marzo le stories su Instagram che vedono Sophie e Alessandro tenersi il labbro e mostrare la scritta al suo interno: “Rebel” per lei e “Respect” per lui. Probabilmente Basciano ha fatto solo ripassare il suo tatuaggio, mentre Codegoni ha voluto unirsi al fidanzato come “partner in crime“ e farsi un tatuaggio simile e complementare. I due ex gieffini hanno così siglato la loro relazione dopo essere tornati a Milano a seguito della partecipazione al Grande Fratello Vip.

I commenti sui social non sono tardati ad arrivare, soprattutto quelli da parte di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo aveva avuto una breve storia con Sophie Codegoni, di cui aveva parlato a Chi dichiarando che la modella fosse ancora innamorata di lui. La smentita da parte della ragazza è arrivata subito durante l’intervista con Alfonso Signorini, in cui ha affermato di voler bene a Corona e di essere innamorata di Basciano. Il “re dei paparazzi” non sembra però essersi riappacificato con la coppia, perché a seguito delle foto con i tatuaggi ha pubblicato delle stories provocatorie nei confronti dei due ragazzi.

Al fianco della modella Sara Barbieri, Fabrizio Corona ha postato una foto allo specchio con l’interno del labbro visibile. “Quando lo compri su Amazon” la didascalia della foto, a cui segue lo screen della foto di Codegoni e Basciani con su scritto “Quando ti arriva a casa“. Al commento ironico sul tatuaggio è seguita un’altra Instagram Story: “In venticinque anni quante coppie mal riuscite… durate poche primavere“. Frecciatina alla coppia che porta a chiedersi se sia solo una battuta affettuosa o frutto di un fastidio per la complicità tra i due. Significativo è che Corona abbia rimosso le storie seguenti dopo nemmeno 24 ore, lasciando solo le due foto con le frasi ironiche.