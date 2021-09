Carlos Maria Corona, l’unico figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, ha raggiunto la maggiore età nel 2020 e dopo aver terminato il liceo sta per iniziare la sua carriera universitaria. Pare sia orientato verso le materie umanistiche, di cui è appassionato, e non ha nessuna intenzione di allontanarsi da casa per studiare. Di fatti la scelta della sede dell’Ateneo è ricaduta su Milano, città in cui il 19enne vive, precisamente sula facoltà di Lettere e Filosofia della Cattolica.

A far conoscere le intenzioni di Carlos sono state le sue stesse dichiarazioni nelle stories sul profilo Instagram della madre Nina. Durante una chiacchierata in un video postato, lei gli chiede: “Allora abbiamo deciso che Università fare?”. Carlos risponde prontamente: “Lettere e Filosofia in Cattolica”. La showgirl appare orgogliosa della risposta e aggiunge una domanda: “Il tuo filosofo preferito qual è?”. Il ragazzo, senza ombra di dubbio, dice: “Mi piace molto Hegel perché è l’ultimo filosofo dei sistemi complessi (…) Mi piace storia, letteratura, filosofia”. E dopo Carlos si dilunga anche su Kant e le sue opere, lasciando la madre sorpresa e compiaciuta.

Nina ha ricordato al figlio di continuare a inseguire i suoi sogni e a coltivare le sue passioni. La donna però gli ha anche ricordato di aver dichiarato di voler fare il modello mentre accompagnava suo padre a sfilare alla Milano Fashion Week. Carlos alle sue parole risponde così: “Ho detto che sono uno studente. Solo uno studente”. Allora lei ribatte: “Sai cosa sei? Sei tutto e puoi essere tutto!”.