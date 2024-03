Nina Senicar sarà mamma per la seconda volta: l'annuncio in Tv

Nina Senicar è in dolce attesa per la seconda volta del marito Jay Ellis. È stata lei stessa a dare l’annunci a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, sottolineando di essere felice all’idea di poter allargare di nuovo la famiglia.

“Sono incinta di nuovo – sono state le sue parole – Non lo posso più nascondere perché si vede. Con la prima gravidanza ho tenuto il segreto per otto mesi e mi è andata bene. Invece stavolta eccoci, non lo posso più nascondere. Sono felice”.

Pur essendosi trasferita da tempo negli USA, l’attrice ha mantenuto un grosso legame con il nostro Paese, che lei considera quasi una seconda casa. “Mi sento molto italiana, nonostante non lo sia. Vivo a Los Angeles da più di 10 anni ormai, la mia prima bambina ha quattro anni e mezzo ma ho una novità vellisima: sono incinta di nuovo. Non posso più nasconderlo perché la pancia comincia a crescere. Con la prima gravidanza sono riuscita a nasconderlo di più perché il pancino non si vedeva ma adesso non ce la faccio. La mia bambina Nora è molto felice perché sarà la sorella maggiore e, quindi, non vede l’ora di conoscere il fratellino o la sorellina che nascerà a luglio”.

Dimenticare la guerra che aveva colpito la Serbia negli anni ’90 è per lei ancora difficile, nonostante il tempo sia passato: “Ho vissuto due guerre quando ero bambina ed ero in Serbia, ancora adesso, quando sento qualche suono improvviso o forte, mi torna sempre in mente quel periodo della mia vita. Ho lasciato il mio Paese quasi vent’anni fa, presi un pullman e andai a Milano a studiare. Nel frattempo, però, lavoravo, cercavo di mettermi un po’ di soldi da parte facendo la cameriera e, poi, ho provato a buttarmi nel mondo dello spettacolo ed è andata bene”.

Nina Senicar ha poi avuto parole bellissime per il marito, Jay Ellis: “Mi sono sposata con Jay in Italia perché io amo questo Paese, gli devo tanto. Poi, però, ho voluto seguire mio marito negli Stati Uniti e, quindi, ho voluto ricominciare tutto daccapo. Io ero molto felice qui in Italia ma, all’epoca, ero vista sotto una certa luce dal mondo dello spettacolo e io volevo dimostrare di valere di più oltre al mio aspetto fisico. Jay è la mia persona, lo amo alla follia” – ha concluso.