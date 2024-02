Elettra Lamborghini e la risposta a chi le chiede se sia incinta

Elettra Lamborghini non le manda a dire. Nelle ultime ore, la cantante è stata presa di mira da alcuni utenti che, sotto a una foto, le hanno chiesto insistentemente se fosse incinta, domanda alla quale ha risposto in un modo un po’ particolare.

Sotto alla serie di scatti, dove la cantante appare con la mano appoggiata sulla pancia in abito total black, si possono infatti leggere una serie di commenti come: “Aspetti un bambino”, oppure: “Sei incinta?”. Qualcuno, invece, nota i gioielli della cantante: “Per un attimo l’ho pensato… poi ho visto l’anello di 5 tonnellate sul dito e ho capito cosa stava mostrando”.

Ma è solo uno il commento al quale Elettra Lamborghini ha messo like: “Alla prossima che le chiede se è incinta secondo me le arriva una te**a in faccia”, ha scritto infatti un’utente, guadagnandosi l’approvazione della cantante.

Già in passato la cantante si era sfogata sull’argomento, rispondendo in alcune storie Instagram a degli utenti che le avevano chiesto se stesse aspettando un bambino: “Oh mio Dio ragazzi, vi prego basta! Che ossessione! Io amo alla follia i bambini, credo si veda palesemente e se è per questo io mi sento già mamma, anche se non ne ho ancora uno. Chiamasi buon senso e responsabilità, i bambini non sono giocattoli e non approvo chi li mette al mondo alla ca**o di cane”, aveva detto.

“Quando sarà il momento voglio poter avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare… tempo che al momento non ho. Adoro il mio lavoro alla follia. Detto ciò però vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere, o che ci provano da anni e questa domanda è dolorosa. Lo è anche per me ogni volta. Un figlio non fa di te una mamma. Conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno. Io spero in un mondo migliore, perciò vorrò avere tutto il tempo per educare un figlio come si deve”, aveva concluso poi.