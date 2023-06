Nina Zilli e Danti sono diventati genitori: le prime foto dall'ospedale

Venerdì 2 giugno 2023 è nata Anna Blue Lazzarin, la prima figlia di Nina Zilli e Danti (vero nome Daniele Lazzarin), che hanno deciso però di condividere le prime foto della bimba solo oggi, domenica 4 giugno. Una scelta dettata evidentemente dalla volontà di godersi i primi istanti di vita della loro bimba.

La cantante aveva già annunciato a Felicissima Sera, trasmissione condotta da Pio e Amedeo, quale fosse il nome scelto per la piccola, ma visto il giorno in cui è venuta alla luce lei ha voluto parlare del lieto evento con un tocco di ironia: “Avremmo potuto chiamarti Repubblica (cit. Fiorello)“. Lo showman siciliano, infatti, ben sapendo in quale periodo fosse previsto il parto aveva voluto dare un suo suggerimento alla coppia. Questa frase è la conferma di come i rapporti con il presentatore di Viva Rai2, che era stato il primo a dare la notizia della gravidanza dell’artista impedendole di dare personalmente l’annuncio, si siano ora appianati.

Tantissimi gli amici e i colleghi che hanno voluto congratularsi con la coppia scrivendo un messaggio di congratulazioni a corredo del post, tra questi Miriam Leone, Filippa Lagerback, Rudy Zerbi e Cristiana Capotondi.

Nina Zilli e Danti non hanno nascosto di essere al colmo della gioia per l’arrivo di Anna Blue, frutto di un amore iniziato nel 2019, anno in cui avevano avuto modo di collaborare al brano Tu e D’Io, scritto e cantato insieme a J-Ax. Per entrambi era stato un colpo di fulmine, anche se avevano preferito parlare apertamente della loro relazione solo un anno dopo.

Ospite de Le Iene, Zilli era stata protagonista di un monologo in cui aveva raccontato le difficoltà vissute in gravidanza, tipiche soprattutto di chi affronta per la prima volta questa esperienza: “Ansia? Panico? Sì, ma moderato. In fondo ce l’hanno fatta tutte, ce la farò anch’io – aveva detto – Vorrei solo capire chi l’ha definita ‘dolce attesa’. Sicuramente un uomo, non me ne vogliate, che non sapeva di cosa stesse parlando. Ho avuto nausee, sentito ogni organo riposizionarsi, gli addominali spaccarsi a metà e lo stomaco che sfarfalla 24 ore su 24. È un roller coaster emozionale e ormonale che mette davvero a dura prova”.