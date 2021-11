Tutto pronto per una nuova puntata di Non è L’Arena: il programma condotto da Massimo Giletti torna su La7 in prima serata mercoledì 10 novembre, con tanti nuovi ospiti e casi da raccontare. Al centro del dibattito la vicenda di Francesca Donato, eurodeputata che ha ottenuto, grazie ad un ricorso, la possibilità di non esibire il green pass. In studio, per discutere la questione anche Luca Telese, Pierpaolo Sileri, Nino Cartabellotta.

Focus è l’aumento dei contagi in tutta Europa, con l’Italia che è il Paese più severo per quanto riguarda le regole per contenere il virus: parlare, dunque, di sospensione del green pass è possibile anche in Italia?

Restando in tema di certificazione verde, Massimo Giletti parla in puntata del giallo sulla vaccinazione di Pippo Franco: il comico e conduttore televisivo, infatti, si sarebbe rivolto al dottor Alessandro Aveni per ottenere false certificazioni vaccinali e quindi il green pass. Intervistato più volte sull’argomento, fino ad ora non ha rilasciato una risposta chiara in merito.

in primo piano l’inchiesta sul clan Casamonica e sulle loro case abusive. Sono, infatti, state confiscate e sgomberate 4 villette abusive appartenenti al clan nella zona di Roma Sud. Il giornalista Carlo Marsilli è andato a documentare lo sgombero, fornendo immagini e filmati esclusivi. In studio, presente anche uno dei membri della famiglia Luciano Casamonica; intervengono, in merito, Francesca Fagnani, Tommaso Cerno e Monica Lozzi.

Prosegue poi il viaggio nel mondo della prostituzione e non solo, un viaggio nel sess0 proibito tra festini in case private, orge, locali di scambisti e richieste inimmaginabili.